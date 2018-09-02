從早到晚衝衝衝 蘇貞昌：動力來自大家熱情

（中央社記者王鴻國新北2日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天行程滿檔，從掃早市、下午黃昏市場、晚上夜市，他說，「一天三市」就是要爭取最多人民的認同，「衝衝衝」的動力來自於大家對他的期望與熱情。



蘇貞昌行程從早跑到晚，馬不停蹄衝、衝、衝，從今天一早到新北市議會與所有民主進步黨議員參選人召開聯合競選記者會，緊接著再到三重中央北路市場掃街拜票。



中午更是馬不停蹄，連跑新北市汽車材料商業同業公會及新北市現代婦女成長協會兩場活動，下午更接著成立醫事團體後援會，展現過人衝勁，連媒體朋友都大呼「蘇貞昌體力真的太好了」。



蘇貞昌出席新北市婦女成長協會時表示，包含媽媽、太太、三個女兒，再加上兩個孫女，他笑稱自己是「住在女生宿舍的稀有動物」，引現場大笑。



蘇貞昌說，他尊重女性權益，在縣長任內成立婦女權益促進會、婦女平權成長班，開辦婦女學院，未來他更要借鏡國外經驗，興建新北首座親子體驗博物館，讓親子同樂。



蘇貞昌下午到新莊國中參加蘇貞昌醫事團體後援會成立大會，現場坐滿來自新北市的醫師、護理師、藥劑師等相關醫事專業從業人員。總統府秘書長同時是蘇貞昌競選辦公室主任委員陳菊、民進黨立法院黨團總召柯建銘、立法委員吳秉叡、邱泰源以及新北市議員何淑峰、何博文、鍾宏仁等人都到場力挺。



柯建銘說，以他曾跟蘇貞昌共事的經驗做保證，蘇貞昌的魄力、執行力還有求新求變的精神，一定能將新北市打造成國際級的一千萬人舞台；陳菊說，蘇貞昌擁有豐富的歷練，希望新北市民能支持蘇貞昌為新北市繼續打拚，讓新北市更新、更好。



蘇貞昌表示，因為有陪伴媽媽走完最後一段人生的經驗，他對醫事人員充滿感謝與敬意，也因為這份感謝，他希望醫事人員能得到社會更多的敬重，有了尊重，社會也才能得到更好的照顧。



另外，蘇貞昌說，現在是「一天三市」的努力拜票，早上掃早市、下午黃昏市場、晚上跑夜市，就是要爭取最多人民的認同，大家從一開始問他，「會不會太老」，但現在卻變成在問「體力怎麼這麼好」；而他繼續衝、衝、衝的動力來自大家的熱情及期待。（編輯：梁君棣）1070902