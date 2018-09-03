黃瀞瑩與林昆鋒 加入柯文哲競選辦公室

台北市長柯文哲幕僚黃瀞瑩（圖）3日正式進駐柯文哲競選辦公室，負責經營社群媒體以及新聞輿情蒐集。（圖取自teamKP 改變成真 持續發生臉書粉絲專頁www.facebook.com/teamKP.taipei）

（中央社記者梁珮綺台北3日電）台北市長柯文哲市長室發言人林昆鋒與幕僚「學姊」黃瀞瑩今天正式進駐柯文哲競選辦公室，黃瀞瑩負責經營社群媒體以及新聞輿情蒐集，林昆鋒擔任發言人，負責對外回應。



黃瀞瑩受訪表示，她原本在市府就是負責經營社群媒體，到競辦後的工作內容與先前差不多，只是節奏會更快。林昆鋒也說，他的任務是帶領整個發言人團隊，負責對外。



由於黃瀞瑩多次幫時代力量市議員參選人黃郁芬站台，有媒體詢問她，是不是會成為柯文哲的「替身」，當柯去不了的場子，改由她出席，黃瀞瑩說，她與黃郁芬是朋友，政治理念相同，是以個人的身分表達支持。



黃瀞瑩說，她是她、柯文哲是柯文哲，她會加入柯文哲競辦，是因認同柯的政治理念，在這場選舉，會盡全力幫助柯。至於未來如何與其他政黨參選人同台，她表示還在規劃。



對於柯文哲競選團隊多頭馬車情形，林昆鋒輕描淡寫的說，每人對專業問題的見解都不同，也會有自己的堅持，是普遍存在的狀況，他剛到競辦，還沒看到這樣的情形，但期許自己扮演潤滑劑的角色。（編輯：陳俊碩）1070903