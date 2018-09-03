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果菜市場改建案 藍綠議員：吳音寧應備詢

發稿時間：2018/09/03 11:04

最新更新：2018/09/03 11:04

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）第一果菜市場改建案引起爭議。藍、綠台北市議員今天表示，北農公司總經理吳音寧堅持依法不需到台北市議會備詢，但不備詢恐變藍綠提款機，認為應備詢說明改建案內容。

不過，北農董事長陳景峻日前表示，農委會主委林聰賢已與北農總經理吳音寧協調好，吳音寧同意到市議會備詢。

針對台北市政府規劃第一果菜市場與魚類市場分批改建案，民主進步黨台北市議員簡舒培日前質詢指出，吳音寧在今年3月提出第一果菜市場改建折衷版本，比市府版本便宜新台幣11億元，但台北市市場處最後以北農未在4月底前取得蔬菜及青果公會同意，便改送較貴的舊版本核定並辦理發包作業。

簡舒培和中國國民黨台北市議員鍾小平今天接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪。

簡舒培表示，第一果菜市場改建案已討論多年，但基於顧慮使用者攤商需求，所以北農應北市府要求提出改建案新版本，結果後來送到市長室時卻無北農所提經費較低的版本。

鍾小平則說，此案本來是公共政策，結果搞成政治角力，並認為台北市長柯文哲是在醞釀研擬是否撤換吳音寧，現在連農委會也不挺，因為她不到議會備詢，弄到大家都翻臉、魚死網破，形成對峙僵化局面，也變成藍綠提款機。

簡舒培也說，農委會也要求吳音寧應到議會備詢，但她堅持依法不需列席備詢，但北農總經理身分涉及政治敏感度，認為吳音寧應盡快到議會備詢，並對第一果菜市場改建案說明清楚。（編輯：李亨山）1070903

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