蘇貞昌提體育政見 倡成立體育發展局

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（圖）3日在競選辦公室舉辦體育政策記者會，共提出成立體育發展局、增設社區運動空間、完善運動員生涯規劃、強化校園運動、推廣銀髮運動及開辦新北運動曆等政見。中央社記者王鴻國攝 107年9月3日

（中央社記者王鴻國新北3日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天提出體育政見，未來若當選市長將體育處提升成立體育發展局，增加各項經費及補助，希望把新北的體育成績向上提升。



蘇貞昌今天在競選辦公室舉辦體育政策記者會，共提出成立體育發展局、增設社區運動空間、完善運動員生涯規劃、強化校園運動、推廣銀髮運動及開辦新北運動曆等政見。



他表示，六都中已有四都成立體育局，但新北市還是體育處，層級比較低且預算一年只有新台幣5億多元，因此，他體育政策首推成立體育發展局，希望增列軟硬體建設及維護經費，增列基層體育團體經費，增列競技運動經費及爭取大型賽事在新北舉辦。



其次是增設社區運動空間部分，他若當選將總體檢全市運動環境，增建多功能運動公園，增加運動場地使用率，建置運動場館平台，強化營運管理效率。



在完善運動員生涯規劃部分，他表示，將增加競技運動選手補助經費，積極招商贊助，建設新北運動科學訓練中心，推動競技運動選手醫療補助計畫，培養競技運動選手第二專長，專人專案就業媒合。



他表示，在強化校園運動部分將改善增設校園運動設施，輔導校園運動社團及補助班際及校際運動競賽；推廣銀髮運動部分將成立銀髮運動諮詢室、開設免費銀髮運動教室、輔導銀髮運動社團及舉辦高齡運動會。



他還說，將結合觀光與運動推動新北運動曆，其中包括金山中角沙珠灣的「衝浪日」、北海岸「自行車日」及二重疏洪道微風運河「划船日」。



運動員出身的蘇貞昌受訪時表示，對於新北過去稱霸全國的成績掉落到後段班，他想大家一定很不服氣，因此，他所提出來的政策是非常完整，面面俱到且具體可行，未來若當選市長，他一定會爭氣，要讓新北的體育再創佳績。（編輯：李亨山）1070903