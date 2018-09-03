宜蘭海灘傳意外 縣府擬訂沙灘車管理規範

（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）宜蘭南澳海灘及內埤海灘昨天接連傳出3起溺水意外。宜蘭縣政府今天表示，這些意外並非沒有法令可管，縣府將與林務局等單位共同研商訂定沙灘車管理注意事項，保障遊客安全。



南澳海灘及內埤海灘的沙灘近年來成為新興海岸活動地點，有業者看好商機，在當地從事沙灘車租賃行業，但也引發相關安全管理問題。



宜蘭縣政府工商旅遊處副處長池騰聯今天告訴中央社記者，昨天南澳傳出沙灘車落海意外後，經過初步追查，其中有兩家沙灘車租賃業者沒有完成商業登記。



池騰聯說，沙灘車相關管理法令規範，散落在各法令內，觀光局已經將這些規範集中列在國家風景區沙灘車相關活動注意事項中，告知業者並提醒遊客，所以沙灘車活動並非沒有法令可管，只是這次意外發生在南澳海灘及內埤海灘，並不在國家風景區內。



他表示，對於意外事件，宜蘭縣代理縣長陳金德已經指示縣府主管成立專案釐清會議，了解沙灘車相關活動可否有處理辦法。根據初步結論，縣府考慮參考觀光局國家風景區沙灘車相關活動注意事項，原則上會要求業者如果完成公司或商業登記，應將沙灘車租賃列為合法營業項目，當然沙灘車本身安全應該要經過檢驗。



此外，沙灘車駕駛應要有普通重型機車以上駕照，並投保相關公共意外責任保險。為確保遊客安全，也會要求在從事沙灘活動之前，進行安全教育，配備安全設施。這些規範將進一步納入訂定宜蘭縣沙灘活動注意事項，明確要求業者遵守，並提醒遊客注意。



林務局羅東林區管理處長賴錫祿受訪指出，發生意外的海灘位在「觀音海岸野生動物重要棲息環境」內，現在雖無法令禁止進入，進入也不用申請，但當地多屬沙地，呼籲民眾不要強行開車進入，避免發生危險。



賴錫祿說，羅東林管處近期將與縣府、警消岸巡等相關單位召開聯合會議，就沙灘活動管理進行討論及規範，確保遊客安全。（編輯：方沛清）1070903