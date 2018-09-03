紀念軍人節 丁守中發起愛國旗活動

（中央社記者黃麗芸台北3日電）紀念九三軍人節，國民黨台北市長參選人丁守中今天說，民進黨副秘書長徐佳青的八二三戰役不當言論，讓軍人尊嚴蕩然無存，認為中華民國才是全民最大公約數，並發起愛國旗活動。



民主進步黨副秘書長徐佳青8月25日發布聲明稿表示，日前在政論節目談到「八二三一甲子紀念」的一段話，有被斷章取義，刻意扭曲的狀況。「相關言論本人自負言責，與本黨無關」。



丁守中今天出席「向823老兵致敬」記者會，現場邀請3位高齡8旬且親身經歷過八二三戰役的老兵，包括中華民國海軍洛陽軍艦航海下士連城珍、中華民國海軍湘江軍艦補給官陳沼銘、中華民國陸軍第十師師部通訊連下士陳卿等，講述當年戰役過程及面臨生離死別感想。



丁守中表示，軍人節本應是感念軍人戮力保家衛國的日子，但民主進步黨政府不但未給軍人應有的尊重，還不斷挑撥分化，日前徐佳青更對八二三戰役講出親痛仇快的不當言論，認為在民進黨政府主政之下，軍人最基本的尊嚴早已蕩然無存。



他提到，當年在兩岸對峙、風雨飄搖年代，自己看到戰爭的凶險痛苦，更看到軍人保家衛國而犧牲的偉大，進而維持台海安定，否則哪有後來的台灣經濟奇績和現在的多元民主。



丁守中說，國軍犧牲奉獻、保衛中華民國，但總統蔡英文卻處處否定中華民國的歷史和對台灣的貢獻，盼台獨建國、一心推動去中華民國化，如此只會把台灣推到過去兩岸對峙的戰爭凶險邊緣。



他指出，中華民國才是台灣人民的最大公約數，也是台灣安定繁榮的保證，希望透過發起「愛國旗活動：就從現在開始」，盼家家戶戶都插上國旗，處處都看到國旗標識，團隊也製作網路國旗大頭貼圖，如此慶祝九三軍人節才有意義。



媒體會後聯訪詢問如何看總統蔡英文和行政院長賴清德今晚將出席民進黨台北市長參選人姚文智的造勢活動。丁守中表示，台灣經濟慘澹、社會越來越撕裂、兩岸越來越對立、國際角色越來越邊緣化，中央執政若不能解決這些問題，選舉造勢是號召不回人心。（編輯：李錫璋）1070903