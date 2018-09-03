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大彎北段商業宅爭議 鄧家基允3天內報告

發稿時間：2018/09/03 14:26

最新更新：2018/09/03 15:32

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大彎北段商業宅問題難解，民進黨台北市議員高嘉瑜3日在市政總質詢指出，市長柯文哲（右）只追究住戶責任，認為應先懲罰當時放水的公務員才公平；副市長鄧家基（左2）允諾會進一步分析了解，3天內報告。中央社記者裴禛攝　107年9月3日大彎北段商業宅問題難解，民進黨台北市議員高嘉瑜3日在市政總質詢指出，市長柯文哲（右）只追究住戶責任，認為應先懲罰當時放水的公務員才公平；副市長鄧家基（左2）允諾會進一步分析了解，3天內報告。中央社記者裴禛攝　107年9月3日

（中央社記者梁珮綺台北3日電）大彎北段商業宅問題難解，市議員高嘉瑜說，大彎北段是歷史共業，台北市長柯文哲只追究住戶責任，認為應先懲罰當時放水的公務員才公平，副市長鄧家基允諾，3天內報告。

台北市議會下午舉行第8次定期大會第9次會議市政總質詢，民進黨市議員高嘉瑜質詢時指出，大彎北段住戶違反土地分區使用問題是歷史共業，柯文哲卻只追究住戶責任，認為應先懲罰當時放水、與建商上下交相賊的公務員，才能讓住戶心服口服。

柯文哲認同高嘉瑜說法，直說「講得很有道理」，表示有囑咐鄧家基將當時涉及大彎北段的公務員等人製成表格，如當時的建管處長是誰等等，「知道誰是有問題的人」。

高嘉瑜追問，這群公務員難辭其咎，既然市府內部已製表，更應先追究公務員的責任，而非住戶，才是各打50大板，以示公平。柯文哲坦言，內部要進行懲處有困難，認為應交給司法單位或監察院處理較好。

鄧家基說，大彎北段商業宅的土地使用分區是否維持為商娛區仍未定論，就此懲處恐在政策執行上造成偏頗，不過，他也允諾會進一步分析，3天內向高嘉瑜報告。

台北市政府民國81年公告實施「配合基隆河（中山橋至成美橋段）整治主要計畫案」，把基隆河截彎取直新生地劃分（大彎）南、北段。南段以工業區為主，北段規劃住宅、商娛區。

92年間修正主要計畫案，訂定大彎北段不得做住宅使用，宣告住戶違法；去年3月透過稅籍資料比對有1678戶繳「住宅稅」，判定違規，並依都市計畫法分階段裁罰，引發當地居民不滿。（編輯：李亨山）1070903

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