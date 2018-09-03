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姚文智：營造書香城市 便利享受出版溫度

發稿時間：2018/09/03 14:51

最新更新：2018/09/03 14:51

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（中央社記者王揚宇台北3日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天於台北市出版商業同業公會受訪指出，台北是出版重鎮，如何營造書香城市，或是找出其他空間，讓大家便利享受出版的溫度，這是市長的責任。

姚文智今天拜訪台北市出版商業同業公會理事長盧欽政等人，討論出版業如何進行複合式經營、善用閒置空間做文化基地等議題。

此外，今天晚上由小英之友會主辦的「百工百業挺改革-台北場」活動，姚文智屆時將與總統蔡英文、行政院長賴清德及民進黨各級幹部、各界社團代表同台造勢，發表演說，並共同討論台灣目前的經濟發展趨勢，以及台北市該如何扮演起領頭羊的角色。

姚文智受訪表示，這些日子他走訪許多公會及商圈，了解產業發展情況，而今天的晚會就是以百工百業為主題，邀請各行業代表，來相挺改革，未來北市要如何拚經濟、各產業如何發展更蓬勃，這都是他競選市長的主軸。

記者問姚文智是否提出有關出版業的政見，姚文智說，今天是來請益，了解業界所面臨挑戰，但台北是出版重鎮，如何營造書香城市，讓北市書店街能夠回溫，或者是找出北市有無其他空間，讓大家便利享受出版的溫度等，這些都是市長維護城市多元發展、營造北市成為文化首都的重要責任。

談到今晚活動，姚文智指出，百工百業今天來到台北，一方面是要讓全國民眾了解中央改革成績，另一方面是期盼讓台北經濟更繁榮、產業生態更進步，這些都是今晚重要的訴求。

姚文智也說，他是市長參選人，當然希望「國家」和「首都」能夠結合，這也是自己提出「國家首都」的重要意義，期待相關部會首長的協助。（編輯：張銘坤）1070903

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