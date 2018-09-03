侯友宜：新莊老街都更要新舊並存

國民黨新北市長參選人侯友宜（左2）3日實際走訪新莊老街時說，他所倡議的「都更三箭」不是只有拆，還要保留原有歷史，讓新莊老街能夠「新舊並存、風華再現」。中央社記者林長順攝 107年9月3日

（中央社記者林長順新北3日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天走訪新莊老街，並與民眾座談。侯友宜表示，他所倡議的「都更三箭」，不是只有拆，還要保留原有的歷史，讓新莊老街能夠「新舊並存、風華再現」。



侯友宜今天在議員黃林玲玲等人陪同下，走訪新莊老街，訪視狹窄老舊巷弄裡的民居，並與近300位民眾座談。



他指出，「一府二鹿三新莊」，新莊老街有300多年歷史，是一個非常具有歷史傳統文化的好地方，它在捷運系統旁邊，也在主要幹道兩側，在都更的過程當中，不是只有拆，更要保有原有的歷史。



侯友宜說，建築設計跟文史工作者要取得一個平衡點，很多建築物可以異地重組，有的可以在地保存，他相信在都更過程中，歷史是最值得驕傲要保存下來的，願意用這樣一個觀念讓新莊老街風華再現，是他此行目的。



另外，侯友宜競選辦公室近日公布「都更三箭」第一箭「捷運到哪，都更到哪」政策影片，內容記錄侯友宜深入捷運菜寮站附近的狹窄巷弄，關心當地居民對居住環境的感受和需求。



侯辦指出，侯友宜8月17日提出「都更三箭」後，陸續走訪永和大陳聚落、三重大同市場周遭、新店和平社區、新莊老街等，瞭解社區狀況，與居民交換都更看法，未來將持續安排相關都更行程。（編輯：李錫璋）1070903