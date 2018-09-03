高雄豪雨災損補助放寬 汽機車泡水可申請

高雄市代理市長許立明3日宣布高雄市放寬823豪雨淹水補助標準，對淹水未達50公分的住戶也發放慰助金，每戶新台幣5000元，泡水汽機車損失達一定標準也可申請。中央社記者王淑芬攝 107年9月3日

（中央社記者王淑芬高雄3日電）823大豪雨造成住家淹水、汽機車泡水等財產損失，高市府決定放寬補助標準，代理市長許立明宣布淹水未及50公分也發放慰助金新台幣5千元，汽機車損失逾2萬或2千元者也可申請。



許立明下午在市府召開記者會，宣布高雄市放寬823豪雨淹水補助標準，對於淹水未達50公分的住戶，發放慰助金，每戶新台幣5千元，還有泡水車輛補助，是比照凡那比及梅姬颱風災後的慰助金標準辦理。



他指出，高雄市在災後復原工作有6個面向，包括道路修復、登革熱防治、校園安全及清潔、現金救助、破損排水箱涵的檢視及防洪檢討。



許立明表示，近日走訪基層了解基層的期待，還有考量超大豪雨不及防護、立委民代關切與建議等因素，所以決定發放慰助金。



市府統計，初步統計高雄市因為823豪雨受災戶約1萬1000戶，近日市府有收到一些企業指定捐款要給受災戶，所以市府決定放寬豪雨淹水補助標準，如有不足的經費，將會以第二預備金支應，盼舒緩淹水戶復原家園的壓力。



泡水車輛方面，許立明說，汽車損失2萬元以上、機車損失2千元以上，民眾提出具證明就可申請慰助金。市府粗估，汽車泡水逾200輛、機車近千輛。



至於災損申請補助，不論淹水是否達到50公分法規標準及泡水車主，即日起到9月28日下午5時止，請到區公所填寫申請書並請檢具證明。



市府日前已宣布，災害前實際居住高雄市，住屋有遭水淹至室內樓地板起算達50公分以上者，依「高雄市災害救助金核發辦法」，每戶發給救助金1萬5千元，若屬低收入或中低收入戶再補助5千元。另外，行政院日前也宣布加發受災每戶2萬元。（編輯：陳政偉）1070903