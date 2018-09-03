新竹國際風箏節8日見 美人魚孫悟空高飛

2018新竹市國際風箏節8日、9日將在南寮國際風箏賽場舉行，新竹市政府3日舉辦活動記者會，副市長沈慧虹（前右3）等人一同施放風箏，象徵活動正式啟動。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年9月3日

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）「2018新竹市國際風箏節」將於9月8日、9日在南寮國際風箏賽場舉行，新竹市政府表示，當天除了有多國特色風箏爭豔外，也將安排表演團體演出，讓南寮的天空、地面都熱鬧。



新竹市政府今天在南寮國際風箏賽場舉辦「2018新竹市國際風箏節」活動記者會，由竹市副市長沈慧虹與新竹市特技風箏運動協會、亞洲國際風箏聯合會等風箏達人，一同施放風箏，象徵活動正式啟動。



沈慧虹表示，擁有8公頃大草地的新竹漁港，搭配新竹得天獨厚的風，國際風箏賽場絕對是全台最有特色的風箏場地，今年風箏節活動，邀請國外歐、美、亞洲7個國家團隊，逾百位國內外達人帶來大型軟體風箏、造型風箏、特技風箏等表演，精彩可期。



竹市府產業發展處長吳甲天表示，這次風箏節以「幸福童樂會」為概念，安排小朋們熟悉的童話故事和動漫卡通人物造型風箏表演，例如美人魚、彼得潘與西遊記的孫悟空等。



吳甲天表示，除了下午的各式風箏，還有眾所矚目的夜光風箏表演，加上舞者結合LED天使翅膀的夜光舞蹈「箏人秀」，與空中的夜光特技風箏同步表演，天上、地上兩相呼應，啟動一場炫麗奪目的夜光饗宴。



產發處表示，「2018新竹市國際風箏節」於9月8日下午3時到8時、9月9日下午3時至6時；除了觀賞國內外好手的放飛風箏外，活動中安排街舞、非洲戰舞等精彩演出。活動詳情可上http://www.hc-kite.com/ 查詢。（編輯：方沛清）1070903



