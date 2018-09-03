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不受豪雨影響 斗六文旦甜度高

發稿時間：2018/09/03 16:14

最新更新：2018/09/03 16:42

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文旦柚進入盛產期，雲林縣副縣長丁彥哲（左2）、斗六市長謝淑亞（右）3日召開記者會表示，斗六文旦不受8月底豪雨影響，產量未減，仍維持往年高甜度、高品質，歡迎民眾多加選購。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真　107年9月3日文旦柚進入盛產期，雲林縣副縣長丁彥哲（左2）、斗六市長謝淑亞（右）3日召開記者會表示，斗六文旦不受8月底豪雨影響，產量未減，仍維持往年高甜度、高品質，歡迎民眾多加選購。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真　107年9月3日

（中央社記者江俊亮雲林縣3日電）時序將進入24節氣中的白露，也是文旦柚盛產期，雲林縣副縣長丁彥哲今天表示，斗六文旦不受8月底豪雨影響，今年產量未減，仍維持往年的高甜度、高品質。

雲林縣斗六市將於15日、16日舉辦「斗六文旦節」，丁彥哲、立委張麗善、斗六市長謝淑亞等人今天召開記者會，行銷「柚香、柚甜、柚安全」的斗六文旦，為斗六文旦節暖場。

丁彥哲表示，今年8月底雖有熱帶性低壓及西南氣流侵襲，但斗六文旦的產量及品質都不受影響，尤其老欉的斗六文旦，皮薄、果粒柔軟多汁、果香濃郁、甜度高，在消費市場已建立良好口碑。

謝淑亞指出，斗六文旦實際種植面積約175到185公頃之間，以每公頃產量約30公噸計算，總產量約5250至5550公噸，糖度約從11度起跳，目前報名文旦評鑑的柚農高達78人，已超越去年紀錄。

她說，斗六地區的柚農，用一整年的心血細心呵護文旦，還組成產銷班交流學習，像鎮北文旦產銷班就定期利用晚上時間上課、交流，分享種植文旦的經驗。

謝淑亞表示，她有空會到產銷班旁聽，發現柚農們一個比一個認真，除了抄寫密密麻麻的筆記外，還推行草生栽培，減少農藥及肥料用量，如此用心種植，她認為是維繫斗六文旦高品質的主因。（編輯：翁翠萍）1070903

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