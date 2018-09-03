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苗栗貓裏紅優質紅茶評鑑 廣欣茶行奪3大獎

發稿時間：2018/09/03 16:23

最新更新：2018/09/03 16:41

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苗栗市農會日前舉辦今年度苗栗縣「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽，3日在縣府頒獎，縣長徐耀昌（左5）出席表揚獲獎者，其中頭份市廣欣茶行一舉囊括特等、頭等及金質獎3大獎項。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　107年9月3日苗栗市農會日前舉辦今年度苗栗縣「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽，3日在縣府頒獎，縣長徐耀昌（左5）出席表揚獲獎者，其中頭份市廣欣茶行一舉囊括特等、頭等及金質獎3大獎項。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　107年9月3日

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗市農會為振興苗栗市南勢八甲茶產業，辦理優質紅茶評鑑，形塑在地品牌「貓裏紅」，今天在縣府舉行頒獎及行銷活動，其中頭份市廣欣茶行一舉囊括特等、頭等及金質獎3大獎項。

苗栗市農會日前舉辦今年度苗栗縣「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽，全縣9鄉鎮市35名茶農、茶商共162點參賽，經茶改場專家評選結果，評選出特等獎一名、頭等獎5名、金質獎11名、銀質獎20名、優質獎100名；其中頭份市祖傳4代的廣欣茶行，在此次評鑑競賽中一舉拿下特等獎、頭等獎及金質獎3大獎項，成為大贏家。

苗栗縣政府農業處與苗栗市農會今天在縣府大廳舉行頒獎典禮，由縣長徐耀昌、農委會水保局台中分局長簡俊發、茶葉改良場場長李紅曦、農糧署北區分署長蘇宗振等人，頒發牌匾表揚獲獎茶農，與會人士也坐在茶席中品茗，共同推薦「貓裏紅」的甘醇蜜香風味。

苗栗市農會總幹事謝錦明指出，苗栗市茶葉種植面積，原僅20多公頃，5年前開始獲水保局、茶改場支持推動茶園肥培管理及病蟲害防治，並辦理優質紅茶評鑑，打造「貓裏紅」品牌，使茶農管理技術精進，茶菁價格大幅增值，提高復耕及重新栽植意願，面積增至40、50公頃，獲獎的茶葉售價行情也提升不少，例如今年比賽特等獎茶每台斤售價為新台幣2萬4000元。

苗栗縣長徐耀昌指出，縣府爭取經濟部補助經費推廣戀戀茶陶整合計畫，提升苗栗茶葉品質及競爭力，其中「貓裏紅」紅茶因不少青農加入，除了著重茶園管理與技術外，也積極創新開發通路，品質與知名度逐漸打開，近年來在茶葉市場受到矚目，未來可與東方美人茶相媲美。（編輯：李錫璋）1070903

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