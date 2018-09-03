彰化石笱排水第3期竣工 通洪能力再進一步

彰化縣政府3日舉辦石笱排水支線第3期排水改善及橋梁改建竣工典禮，完工後可有效降低洪峰水位，搭配員林市圓林園滯洪池及過溝排水減洪效益，提高不溢堤保護標準的通洪能力，降低淹水危害。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 107年9月3日

（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）彰化縣政府今天舉辦石笱排水支線第3期排水改善及橋梁改建竣工典禮，配合未來第4、5期完工，提升不溢堤通洪能力。



彰縣府發布新聞稿表示，石笱排水系統是彰化縣重要區域排水，總長約21公里，流經大村鄉、員林市、社頭鄉、花壇鄉、鹿港鎮與秀水鄉，依治理計畫採逐年分5期、10公里整治護岸，第1、2期經8年完成花壇鄉華歡橋到大村鄉村上橋約5公里改善。



彰縣府水利資源處表示，第3期改善區段自村上橋往上游施作到賜福橋，全長約1.6公里並改建4座橋梁，今年5月完工；第4期改善區段從賜福橋到員林市新東山排水匯流處，改善長度約1.55公里，今年2月開工，預計明年10月完工。



水利資源處表示，第5期改善工程自新東山排水匯流處到治理終點員林市員水路五汴橋位置，已獲經濟部水利署共新台幣5.24億元經費補助，改善長度1.9公里，預計今年10月動工，民國109年6月完工，整體改善工程完成後，可確保渠道應付25年一次的洪水頻率而不溢堤。



石笱排水支線第3期改善工程是大村鄉重要工程，改善後可有效降低洪峰水位，搭配員林市圓林園滯洪池及過溝排水減洪效益，提高不溢堤保護標準的通洪能力，降低淹水危害，確保大村鄉、員林市居民生活環境。



彰縣府晚間將在大村鄉美港村辦理第3期排水改善及橋梁改建竣工典禮，由彰化縣長魏明谷主持，除向鄉親報告各項治水計畫執行成果，魏明谷也要求縣府團隊積極緊盯工程進度，上緊發條、全力以赴。（編輯：李明宗）1070903