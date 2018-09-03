823水災家園重建 嘉義縣爭取中央協助

（中央社記者黃國芳嘉義縣3日電）823水災重創嘉義縣沿海地區，縣長張花冠今天在行政院復建小組專案會議中，爭取中央協助汰換老舊抽水機、放寬淹水補助認定等建議，獲得主持人國發會主任委員陳美伶正面回應。



嘉義縣政府今天發布新聞，東石鄉、布袋鎮、朴子市和義竹鄉受8月23日熱帶性低氣壓影響，強降雨加上適逢滿潮，境內多數地區一片汪洋，部分地區淹水超過5天，部分低窪村落淹水深度甚至超過150公分。



823水災造成嘉義縣農業、道路橋梁、學校、衛生設施等嚴重損失，災後搶修、重建及改善工程刻不容緩，張花冠上午北上行政院參加823熱帶性低氣壓水災復建小組會議，為災民發聲。



嘉義縣需求項目包括109台抽水機使用年限都超過10年，需要汰換，掌潭、考試里等村淹水多日，雖然行政院加碼新台幣2萬、地方補助5000共2萬5000元現金救助，但與受災戶損失不成比例，建請中央提高額度。



淹水高度認定一事，張花冠建議採區域性淹水超過50公分就予補助的簡化作為（自行加高戶排外），以利第一線工作人員從寬測量、認定，緩解民怨。



另外，由於受災區域涵蓋多個鄉鎮，張花冠建請中央提供實質優惠措施，減免受災戶水電費。



陪同張花冠北上的綜合規劃處長李明岳表示，地方訴求獲得中央善意回應，水利署承諾汰換嘉義縣109台老舊抽水機；淹水高度的認定，由鄉鎮市公所第一線工作人員依據水利署提供的淹水模擬圖參考辦理。



另外，由地方邀集東石、布袋、朴子和義竹4鄉鎮，就災情、受災戶數及建議救助金額等事項，3日內提報行政院，由賑災基金會討論是否提高淹水戶救助金額。至於水電費減免一事，李明岳說，陳美伶指示經濟部評估後，送請行政院裁示。（編輯：翁翠萍）1070903