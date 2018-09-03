台東釋迦拓國際市場 15噸裝櫃再銷北美

台東出產的15噸釋迦3日裝櫃準備運往北美銷售，民進黨台東縣長參選人、立委劉櫂豪（左）視察裝櫃情形，也期待未來建立起穩定市場，助台東農產行銷國際。（立委劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年9月3日

（中央社記者盧太城台東縣3日電）台東釋迦多一個國際市場，今天又有15噸釋迦裝櫃運往北美，預計月中抵達並開始銷售，打開台東農特產品多元行銷通路。



今年5月間立法委員劉櫂豪協助台東地區農會，將釋迦行銷北美地區，並爭取農委會補助行銷經費新台幣200萬元，幫助農民開拓更穩定的外銷市場。



劉櫂豪今天和農委會官員前往台南市楠西區嘉賢果菜運銷合作社現場視察釋迦裝櫃進度，業者裝櫃15噸大目釋迦，運往北美銷售，預計月中抵達。劉櫂豪期待建立更穩定市場，幫助台東農民行銷國際。



劉櫂豪表示，台東有優質的天然環境以及勤奮的農民，種植出品質優良的農特產品，尤其釋迦甜度、營養價值都非常高，是外銷農產品的主力，台東地區農會特與業者開發冷凍保存技術，讓釋迦外銷能保存更久。



劉櫂豪表示，今年5月底他邀集農委會副主委陳吉仲、台東地區農會總幹事李建通以及農委會國際處人員協商釋迦行銷北美地區計畫，農委會允諾補助200萬元行銷經費。



劉櫂豪表示，希望透過政府、農會及民間業者的通力合作，幫助農民打開國際市場，建立穩定的銷售通路，讓農產品的價格更穩定，農民收入更高。（編輯：陳政偉）1070903



