蘇貞昌提體育政策 新北：早已逐步落實

（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市政府今天對民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出的體育政策表示，口號式的政策理念只是名詞重新包裝，其實蘇貞昌所提規劃，新北市自升格以來，早已逐步落實。



新北市體育處長洪玉玲表示，蘇貞昌主張成立「體育發展局」及增列經費，但預算編列不是喊喊就會有，新北市雖沒有成立體育局，但8年投入新台幣160億元體育預算，用「處」的力量就可以做「局」的事。



她表示，體育處規劃興建17座國民運動中心及運動公園，興建速度全台最快、數量最多，規律運動人口比例更為6都第一，證明體育處不會因為是二級機關就體育經費短少或不重視運動推廣。



她表示，體育處推「我的新北市，我的運動城市，整個城市都是我的運動場」，就是以四季玩運動的概念規劃，一年份的運動推廣比蘇貞昌單點項目的運動日強大，包括夏季玩水，秋季騎單車，冬季瘋路跑，春季打棒球，推動一連串棒球聯賽。



她表示，運動無設限，新北市重視0歲到99歲的全民運動，而且從0歲的孕婦瑜伽課程到99歲的樂齡課程，通通包辦。



在學校體育方面，近兩年補助硬體設施改善經費達3.6億元，也從蘇貞昌的一校一運動，進化為一校多運動，從校內班際競賽開始，到代表學校參加校際對抗，目前總參賽人次超過2.1萬人次，讓運動成為每個學生每天都要做的事。



洪玉玲表示，新北市府在軟硬體上全力支持競技運動發展，更是運動員堅強的後盾，不僅各項運動競賽成績有目共睹，還進而加強運動產業發展，盼成為運動員未來進入職場的多元選擇。（編輯：李錫璋）1070903