幼安憨兒月餅訂單下滑 縣長手作幫促銷

苗栗縣幼安教養院烘焙坊的秋節月餅禮盒訂單逐年下滑，縣長徐耀昌（右4）3日與院生等人一同製作月餅，盼各界踴躍認購，支持憨兒學習一技之長。中央社記者管瑞平攝 107年9月3日

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣幼安教養院烘焙坊的秋節月餅禮盒訂單逐年下滑，今年較往年同期減少2/3，縣長徐耀昌今天與院生一同製作月餅，盼各界認購，支持憨兒學習一技之長，讓弱勢感受到溫暖。



幼安教養院院長林勤妹表示，每年中秋月餅禮盒的銷售收入占烘焙坊總收入約5成，不僅支持訓練身障朋友習得一技之長，也是營運的主要收入來源，近年來訂購率逐年下滑，今年已提早對外發送宣傳訂單，但成效仍不如預期。



林勤妹指出，或許受到景氣影響，部分往年大量訂單的企業、團體，今年改變秋節贈禮方案，小量訂單更明顯銳減，截至目前，整體訂購率較去年同期掉了2/3，此外，預計籌募1500份分送社區弱勢家庭的溫馨月餅，認購數量僅有100盒，其中還有不少是教養院同仁自掏腰包響應。



幼安教養院今天舉辦「月餅傳情．愛在幼安」月餅成果發表會，苗栗縣長徐耀昌與苗栗市王府飯店董事長余文忠、台北永康扶輪社社長周天民等人到場支持，一起動手製做地瓜餅，共同行銷幼安月餅。



徐耀昌表示，幼安月餅是由師傅、老師與院生一同手工製作，秉持著「給他魚吃，不如給他一支釣竿，教他如何釣魚」，讓院生從中學習製作並獲得自食其力的鼓勵，希望企業、民眾發揮大愛精神，共襄盛舉認購；台北永康扶輪社也捐贈新台幣30萬元，協助辦理院生3天2夜花東旅行，讓院生們圓夢。



幼安教養院表示，今年秋節月餅禮盒維持往年主打明星商品綠豆椪、鳳梨酥、地瓜餅，以最傳統、純樸、天然的味道供消費者品嘗，產品安心、實在，同時推出客製化禮盒，可以挑選自己喜歡的口味組合。（編輯：陳清芳）1070903



