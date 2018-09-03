中市登革熱再增4病例 累計36例

台中登革熱疫情3日再新增4病例，包含大里區2例、太平區及北區各1例，研判屬同一波群聚疫情延燒。台中市衛生局呼籲民眾妥善管理容器並避免棄置各種積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，才能清除孳生源。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年9月3日

（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中登革熱疫情持續升溫，今天再新增4例，包含大里區2例、太平區及北區各1例，研判屬同一波群聚疫情延燒。台中市衛生局表示，截至今天，台中市共有36例確診病例。



台中市衛生局今天表示，台中市登革熱通報個案經採血送驗，今天新增4例檢驗結果確認陽性，其中，北區案例為大里區東昇里開心農場承租戶，大里區案例則有周邊活動史。



衛生局指出，台中市登革熱病媒蚊為白線斑蚊，主要棲息於室外，而且多於離孳生源附近陰涼不通風處活動，日出後1至2小時及日落前2至3小時為蚊子叮咬的高峰。



衛生局提醒民眾，從事戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用含濃度10%至30%DEET成分的防蚊液，預防蚊蟲叮咬，短時間在外活動可用低濃度，如前往高風險區或長時間在外活動，可用較高濃度。



年齡2個月以下的嬰兒，不適用含有DEET成份的防蚊藥劑，建議以外在遮蔽的方式，如淺色長袖衣褲及蚊帳，防止蚊蟲叮咬。



衛生局強調，登革熱病毒不會由人直接傳染給人，也不會經由空氣或接觸傳染，所以，改變個人行為，妥善管理容器並避免棄置各種積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，才能清除孳生源。（編輯：翁翠萍）1070903