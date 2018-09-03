林佳龍與太太齊做月餅 促銷社福中秋禮盒

台中市長林佳龍（中）與夫人廖婉如（右）3日到瑪利亞社會福利基金會的烘焙庇護工場，與學員們一起做月餅，助促銷社福團體與庇護工場生產的秋節禮盒。中央社記者蘇木春攝 107年9月3日

（中央社記者蘇木春台中3日電）24日中秋節將屆，台中市長林佳龍與夫人廖婉如今天到瑪利亞社會福利基金會烘焙庇護工場，與學員們一起做月餅，希望協助促銷身心障礙機構團體與庇護工場生產的秋節禮盒。



林佳龍、廖婉如與台中市政府社會局長呂建德在3名庇護工場孩子們指導下，逐一體驗月餅餅皮壓製、包內餡到烘焙流程，並品嚐今年推出的月餅及香草茶，促銷愛心秋節禮盒。



林佳龍說，對身心障礙機構及慈善團體來說，銷售自製中秋節月餅及禮品是一年中最重要收入，他與妻子每年中秋節幫忙促銷至今超過10年，「已經變成我們約會的方式」；此外，銷售目標不斷向上提升，從前年6.3萬盒、去年6.5萬盒，今年設定希望台中銷售量可達6.8萬盒。



他說，目前台中市共有25家身心障礙機構與庇護工廠，教導身心障礙者製作月餅、餅乾、麵包及手工皂等產品，希望協助身心障礙者習得一技之長，協助就業與自立。中秋節代表團圓，如果送禮優先考慮身心障礙者努力做出來美味、好用的產品，不只是多一份溫暖做公益，也能照顧更多人。



瑪利亞社會福利基金會執行長陳美鈴表示，基金會今年推出4款口味月餅，包括棗泥蛋黃、梅子酥、小月餅及地瓜黑糖麻糬，中秋節月餅禮盒封面也是庇護工場的孩子畫作，原本預定銷售1.5萬盒月餅，目前銷售約6000盒，希望企業團體及個人踴躍支持。



社會局表示，民眾只要優先採購台中市25家身心障礙福利機構團體及庇護工場產品，消費滿新台幣500元即贈一張抽獎券，有機會抽中電動車、平板電腦等，詳情可上社會局網站查詢。（編輯：李明宗）1070903