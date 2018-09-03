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高雄擱淺貨輪 完成4艘船舶殘油抽除

發稿時間：2018/09/03 18:28

最新更新：2018/09/03 18:42

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高雄港外海日前有5艘外籍貨輪陸續擱淺，拖救團隊連日進行殘油抽除作業，除了「昌龍68」輪（圖）因擱淺處礁岩多作業不易尚未完成外，其餘4艘3日完成抽除作業。（高雄港務分公司提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年9月3日高雄港外海日前有5艘外籍貨輪陸續擱淺，拖救團隊連日進行殘油抽除作業，除了「昌龍68」輪（圖）因擱淺處礁岩多作業不易尚未完成外，其餘4艘3日完成抽除作業。（高雄港務分公司提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年9月3日

（中央社記者程啟峰高雄3日電）有5艘外籍貨輪8月23日擱淺高雄港外海，經拖救團隊連日進行殘油抽除作業，除「昌龍68」輪因擱淺處礁岩多作業不易，尚未完成作業外，其餘4艘今天都已完成，近日將展開移泊。

高雄港務分公司指出，拖救團隊及除污作業人員趁近日風浪緩和，加速進行高雄港外的5艘船舶布放攔油索並抽除船上殘油。除擱淺柴山外海的「昌龍68」輪因擱淺處滿布礁岩，作業船機不易靠近，耽延抽油作業外，其餘4艘殘油今天已全數抽除。

高雄港務分公司表示，這5艘擱淺船舶周邊都已布設攔油索，經派員巡查及監控擱淺船舶動態，水、陸域均未發現油污情形。

高雄港務分公司指出，擱淺在高雄一港口南堤的「飛龍」輪拖救進度順利，昨天已開始進行拖救前置作業，其餘4艘船舶拖救團隊將依水下檢查及現場勘查結果，研擬拖救移除方案並與船東確認後，展開拖救。

高雄港務分公司表示，將持續派員監控船舶狀態，同時督促船東與所屬拖救團隊加速研擬拖救計畫，儘速移泊擱淺船舶。（編輯：陳政偉）1070903

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