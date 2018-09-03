道路捷運共構 安坑1號道路三連孔隧道貫通

（中央社記者王鴻國新北3日電）安坑1號道路二期工程3連孔近接隧道今天下午在新北市長朱立倫等人見證下全線貫通，未來道路及捷運共構工程完工後，象徵新店安坑地區的交通建設又向前邁進一大步。



朱立倫等人見證三孔近接隧道中最後一段西行線隧道貫通，並一一和施工團隊人員握手致意。



朱立倫表示，安坑1號道路二期工程最艱鉅的地方，就是三孔隧道工程，今年3月16日及6月13日分別完成了捷運線與東行線隧道，今天西行線貫通後，預計道路和輕軌分別於108年與110年完工通車。



工務局指出，安坑1號道路二期工程東起安坑1號道路與玫瑰路交叉路口，西接安坑1號道路與安泰路交叉路口，全長約1230公尺。



最特別的是在安泰路捷運機廠附近，施作一座全台首座道路、捷運共構的三連孔近接隧道，中間為捷運輕軌通道，其餘兩側為道路，是台灣少見的近接山岳隧道案例，堪稱工程界重大挑戰與突破。



新工處強調，安坑1號道路二期工程向西延伸至安泰路，整合新店溪東西兩岸環快、國道3號安坑交流道以及安和支線，並預留安坑輕軌路廊，加速輕軌捷運興建，透過共構的方式，不但維護環境發展、大幅節省工程經費，建立優質交通網絡，完善便捷通勤環境。（編輯：李錫璋）1070903