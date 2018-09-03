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屏東環保局查洋廢塑 查獲一廠任意堆置

發稿時間：2018/09/03 19:18

最新更新：2018/09/03 19:26

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屏東縣環保局近日清查縣內可能從國外輸入廢塑料的工廠，日前在高樹鄉一家合法塑膠工廠查獲廠方將進口的廢塑膠任意堆置，不符法規，依廢棄物清理法開罰並限期清理改善。（屏東縣環保局提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年9月3日屏東縣環保局近日清查縣內可能從國外輸入廢塑料的工廠，日前在高樹鄉一家合法塑膠工廠查獲廠方將進口的廢塑膠任意堆置，不符法規，依廢棄物清理法開罰並限期清理改善。（屏東縣環保局提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年9月3日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）屏東縣環保局清查縣內可能從國外輸入廢塑膠的塑膠工廠，8月31日在高樹鄉一家合法塑膠工廠查獲把進口的廢塑膠任意堆置。環保局今天表示，業者將被依廢棄物清理法罰款。

近日洋廢塑議題發燒，屏東環保局主動清查塑膠、紙類加工業者，嚴審使用廢塑紙原物料產源及數量，環保局指高樹鄉被查獲的這家合法塑膠工廠，從美國與日本進口PE、PP的「廢塑膠」，經過粉碎、熱熔製成塑膠粒產品，再販售給其他工廠製作塑膠類製品，每月進口約200公噸，今年至8月15日已進口廢塑膠1256公噸。

環保局說，這家工廠在附近農地承租約9公頃農地，暫時放置約400公噸進口的廢塑膠，雖然輸入廢塑膠合法，但堆置地點沒有集水設施，違反廢棄物清理法第39條；工廠又沒檢具事業廢棄物清理計畫書向環保局提報，違反廢棄物清理法第31條規定。2法合併將裁罰新台幣1萬2000元以上300萬元以下罰鍰並限期清理改善。

屏東縣政府環保局表示，國內已有廢塑膠廢紙氾濫四處任意棄置問題，現又大量進口至國內各地，的確衝擊國內廢棄物資源回收體系。

屏東環保局建請環保署協調財政部關務署增訂輸入通報機制，以利追蹤管控進口的「洋廢料」流向，避免遭不法業者輸入不堪使用的「洋廢料」任意棄置國內，嚴重破壞國內環境品質；也鼓勵民眾勇於檢舉任意棄置的廢棄物。（編輯：翁翠萍）1070903

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