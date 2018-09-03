燃燒設備排放新標準上路 高雄開罰超標者

（中央社記者王淑芬高雄3日電）「高雄市燃燒設備空氣污染物排放標準」今年7月上路施行，高雄市至今還有23家業者觀望未具體改善或提改善計畫，高雄市府環保局查獲5家工廠超標，陸續開鍘罰款，並限期改善。



為改善空氣品質，高雄市在106年6月29日公布「高雄市燃燒設備空氣污染物排放標準」及106年8月31日公布「高雄市燃燒設備改用低污染性氣體料補助辦法」。



高雄市鼓勵業者引用補助辦法進行燃燒設備空氣污染物排放改善，環保局要求全市213家工廠的燃燒設備在今年7月1日都要適用加嚴標準；即硫氧化物及氮氧化物排放標準加嚴至100ppm及150ppm。



環保局今天發布新聞稿指出，已有114家工廠改用低污染性燃料或採用更換設備等措施，另有76家工廠還在進行改用低污染性燃料工程，市府許可最慢於108年6月28日前完成改善。



環保局說，因應燃燒設備空氣污染物排放標準加嚴，業者透過製程設備改善及採用低污染性燃料，有54座設備改為燃燒天然氣，已減少排放硫氧化物及氮氧化物。



不過，仍有23家業者持觀望態度，未著手改善或提改善計畫，環保局先針對未採取改善作為的業者執行煙道排氣檢測，結果粒狀物、硫氧化物、氮氧化物各有1家超過標準、有2家硫氧化物及氮氧化物超標，共5家不符合煙道污染物排放濃度標準，陸續開鍘罰款。環保局也要求業者儘速在期限內改善。（編輯：陳政偉）1070903