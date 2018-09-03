金門小三通8月創新高 陸客入境年增逾4成

金門縣政府觀光處3日發布新聞稿表示，據移民署統計，民國107年8月小三通入出境18萬9383人次，較去年同期增加4萬5179人次，成長達31.3%。圖為金門水頭碼頭入境大廳人潮。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝 107年9月3日

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）金門縣政府今天表示，8月小三通入出境人次、陸客入出境人次與落地簽人次，都創下歷史單月新高；其中，陸客入境人次較去年同期成長逾4成，落地簽較去年同期更成長近6成。



金門縣政府觀光處發布新聞稿表示，據移民署統計，民國107年8月小三通入出境18萬9383人次，較去年同期增加4萬5179人次，成長達31.3%；另外，陸客入境4萬3484人次，比去年同期增加1萬2804人次，成長41.7%，其中落地簽6936人次，更較去年同期成長高達59.9%。



觀光處根據前8月出入境數據分析，今年1到8月小三通入出境累計124萬1640人次，較去年同期增加10萬5896人次，成長9.3%；陸客入境25萬1068人次，較去年同期增加3萬4930人次，成長16.1%，其中落地簽3萬7353人次，較去年同期增加1萬1454人次，成長44.2%。



觀光處長陳美齡表示，由以上數據明顯可見陸客比率持續成長，其中以自由行居多的陸籍旅客，對於創造金門地區中小觀光產業帶來許多助益。



據觀光處說明，金門縣長陳福海就任後大力推展兩岸交流工作，105年3月成立大陸事務辦公室，積極扮演金門與大陸間的聯繫窗口與溝通橋梁，整合各單位資源，致力推動與大陸各城市旅遊、經貿、文化等各項交流，讓兩岸聚焦金門，成為兩岸交流重要場合。如104年第3次兩岸事務首長會議（夏張會）、105年兩岸企業家峰會等，也在105年啟動「金廈旅遊節」，鼓勵大陸組織來金門辦理活動，有效帶動陸客到金門旅遊人次。



對於金門小三通旅遊持續增溫，陳福海要求觀光處持續規劃打造主題旅遊，讓金門持續成為兩岸旅遊亮點。陳美齡表示，觀光處將持續改善各項旅遊配套資源，讓金門新三通「通水、通電和通橋」的願景早日實現。（編輯：陳政偉）1070903