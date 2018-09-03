徐耀昌全縣競選幹部就位 劉政鴻未列名

尋求連任的國民黨籍苗栗縣長徐耀昌3日晚間舉行18鄉鎮市幹部團結大會，同黨五合一公職人員選舉參選人、地方幹部同場誓師，高呼「凍蒜」等口號。中央社記者管瑞平攝 107年9月3日

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）國民黨苗栗縣長徐耀昌尋求連任，今天舉行18鄉鎮市幹部團結大會，公布競選總部及各鄉鎮市輔選幹部，名單中未見同黨前縣長劉政鴻。



苗栗縣長參選人徐耀昌傍晚在苗栗市千璽會館舉行18鄉鎮市幹部團結大會，公布苗栗縣競選總部及各鄉鎮市總部重要幹部，數百名年底公職人員選舉參選人、地方幹部在會場內誓師，高呼「凍蒜」，聲勢浩大，國民黨組發會主委李哲華也到場參加。



徐耀昌苗栗縣競選總部5名榮譽主委分別為前縣長傅學鵬、張秋華、客家大老陳運棟、前苗栗市長郭豐煊、國民黨中常委林榮德；國民黨立委陳超明、徐志榮分別擔任競選總部主委、總幹事，執行長為苗栗農田水利會會長謝福弘，與徐耀昌交情甚篤的京元電子董事長李金恭任後援會總會長。



自今年5月起揚言回鍋參選的前縣長劉政鴻，雖未辦理登記，但在登記會場「巧遇」民進黨支持的無黨籍縣長參選人徐定禎，兩人替無黨籍頭份市長羅雪珠站台時，再次「同框」，劉政鴻甚至一度喊出「支持徐定禎」。相較於3年多前徐耀昌首度角逐縣長時，劉政鴻曾掛名總部主任委員，這一次競選主要幹部名單中，未見劉政鴻。



無黨籍前苗栗縣長傅學鵬日前對於劉政鴻近日舉動，評論指出，徐耀昌背了很多「原罪、黑鍋」，他認為劉政鴻受國民黨一路栽培，現在不挺自家黨內提名人，恐「晚節不保」。



劉政鴻今天發出聲明反批，近4年來鄉親屢屢抱怨苗栗建設幾乎停頓，生活品質不進反退，徐耀昌任內人事紅包傳聞不斷，黨中央卻執意徵召如此人選，另外，黨內既已提名苗栗、後龍等鄉鎮市長人選，徐耀昌卻還派人參選對殺，他實在看不下去。



徐耀昌陣營頭份服務處主任林佛樹回應指出，縣長徐耀昌推行縣政過程，總不忘提及劉政鴻對苗栗建設的用心，對年底大選，呼籲身為國民黨忠貞黨員的劉政鴻，千萬不要被對手利用，打擊同志，讓親者痛仇者快。



林佛樹表示，在自由民主時代，每人皆有平等參政權，徐耀昌予以尊重，從來不會、也不能叫誰選、叫誰不要選；至於所謂「人事紅包」，他強調，徐耀昌從政20多年，對於人事請託案等，從未收過紅包，始終如一，為杜絕人事關說，更曾在議會答詢承諾，只要具名檢舉並查證屬實，將發50萬元獎金，現在依然有效。（編輯：李錫璋）1070903



