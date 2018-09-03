百工百業挺改革 姚文智推5S政見打造國家首都

民進黨台北市長參選人姚文智3日晚間出席2018百工百業挺改革大會台北場活動，向市民報告、說明他的市政理念和政策願景。中央社記者謝佳璋攝 107年9月3日

（中央社記者王揚宇台北3日電）總統兼民進黨主席蔡英文與行政院長賴清德，今天為台北市長參選人姚文智造勢。姚文智提出「5S」政見要翻轉台北，也說市長要提供平台，讓百工百業在世界競爭舞台發揮能量。



7月中全代會後，民主進步黨全黨啟動輔選腳步，蔡英文8月到各縣市授旗，9月啟動各縣市舉行「百工百業挺改革」系列活動，全台灣巡迴。



首場百工百業挺改革活動1日在彰化登場，2日則是苗栗縣，今天則到台北市；蔡總統、賴清德、經濟部長沈榮津及現場超過3000名的工商業界人士，湧入台北國際會議中心大會堂，為姚文智加油打氣。



中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿致詞表示，政府這2年來推動的改革，有很多的成果，包括公司法修法、稅改等；例如現在的公司法，鼓勵新創，也讓公司正常經營，小英總統的稅改，一方面讓企業願意投資台灣，對於生活有困難的老百姓可以少繳一點稅，大家一定要堅持改革。



沈榮津則向現場工商業界人士說明經濟部的4項施政重點，包括能源轉型、產業轉型、促進投資及加入國際經貿組織；沈榮津說，政府除了會穩定供電、改善空污，也要帶動新產業及創造新就業機會（離岸風電），也要解決「五缺」問題。



賴清德向在場支持者喊話，民進黨在這場選舉一定全心全意支持姚文智，也希望大家能團結支持姚文智；盼各位要對姚文智有信心，因為看姚文智過去的打拚歷史，他是有能力突破困境的人。



賴清德說，大家看姚文智過去在高雄打拚的成果，「這種經驗讓我們可以信任，姚文智當選台北市長，一定可以拚出一番成績」；姚文智對台北的規劃是用國家首都的高度來做，而且姚文智也是言出必行的人也勇敢承擔，請大家支持。



姚文智上場致詞時，先跟所有人說感謝，也說謝謝大家在這場艱困的選舉中給他當靠山，再接著說明他的國家首都5S政策。



而這5個S分別是，Smart City聰明智慧城、Smile Generation微笑新世代、Safe Network安心居學網、Skyline水岸共生廊以及Street Culture街區優生活。



姚文智說，今天站在這邊他覺得很榮幸，也很驕傲，因為做為台灣國家首都、執政黨的候選人，他的責任非常重大，雖然在選舉過程中有孤單的時候，但有一個聲音清楚告訴他，就是台灣打拚的價值，不能放棄要改革的使命，不能消沉。



姚文智指出，這是歷史給他的機會，謝謝今天百工百業挺改革，而台北真的有很多地方要改革，所以他提出都市再生、大規模公辦都更等政見。



姚文智也說，做為一個市長，應該是要提供一個制度、平台，讓百工百業在這個都市可以賺錢、發展，也要追求成為國家首都，讓百工百業在世界競爭舞台都能發揮能量，創造自己的冠軍、金牌與榮耀。



姚文智也向在場支持者說明過去他在高雄打造美麗島車站、愛河、駁二藝術特區的經驗，並說選舉現在已撥雲見日，他對於要進行台北的都市改革，都準備好了。（編輯：張銘坤）1070903





身兼民進黨主席的總統蔡英文（左2）、行政院長賴清德（右）、民進黨台北市長參選人姚文智（右2）等人，3日晚間出席2018百工百業挺改革大會台北場，同台手拉手高喊姚文智當選、台北加油等口號。中央社記者謝佳璋攝 107年9月3日

民進黨2018百工百業挺改革大會台北場3日晚間舉行，身兼民進黨主席的總統蔡英文（左）出席，為黨提名台北市長參選人姚文智（右）輔選造勢。中央社記者謝佳璋攝 107年9月3日

行政院長賴清德（後右）、民進黨台北市長參選人姚文智（後中）3日晚間出席「百工百業挺改革大會－台北場」活動，向與會民眾揮手致意，現場加油、當選聲不斷。中央社記者謝佳璋攝 107年9月3日

身兼民進黨主席的總統蔡英文（左）3日晚間出席「百工百業挺改革大會－台北場」活動，行政院長賴清德（右）和民進黨台北市長參選人姚文智（中）擁抱致意。中央社記者謝佳璋攝 107年9月3日