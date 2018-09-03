/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉強東迪迪小吃軍人節美網
>rss

百工百業挺改革 姚文智推5S政見打造國家首都

發稿時間：2018/09/03 21:42

最新更新：2018/09/03 21:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 民進黨台北市長參選人姚文智3日晚間出席2018百工百業挺改革大會台北場活動，向市民報告、說明他的市政理念和政策願景。中央社記者謝佳璋攝　107年9月3日民進黨台北市長參選人姚文智3日晚間出席2018百工百業挺改革大會台北場活動，向市民報告、說明他的市政理念和政策願景。中央社記者謝佳璋攝　107年9月3日

（中央社記者王揚宇台北3日電）總統兼民進黨主席蔡英文與行政院長賴清德，今天為台北市長參選人姚文智造勢。姚文智提出「5S」政見要翻轉台北，也說市長要提供平台，讓百工百業在世界競爭舞台發揮能量。

7月中全代會後，民主進步黨全黨啟動輔選腳步，蔡英文8月到各縣市授旗，9月啟動各縣市舉行「百工百業挺改革」系列活動，全台灣巡迴。

首場百工百業挺改革活動1日在彰化登場，2日則是苗栗縣，今天則到台北市；蔡總統、賴清德、經濟部長沈榮津及現場超過3000名的工商業界人士，湧入台北國際會議中心大會堂，為姚文智加油打氣。

中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿致詞表示，政府這2年來推動的改革，有很多的成果，包括公司法修法、稅改等；例如現在的公司法，鼓勵新創，也讓公司正常經營，小英總統的稅改，一方面讓企業願意投資台灣，對於生活有困難的老百姓可以少繳一點稅，大家一定要堅持改革。

沈榮津則向現場工商業界人士說明經濟部的4項施政重點，包括能源轉型、產業轉型、促進投資及加入國際經貿組織；沈榮津說，政府除了會穩定供電、改善空污，也要帶動新產業及創造新就業機會（離岸風電），也要解決「五缺」問題。

賴清德向在場支持者喊話，民進黨在這場選舉一定全心全意支持姚文智，也希望大家能團結支持姚文智；盼各位要對姚文智有信心，因為看姚文智過去的打拚歷史，他是有能力突破困境的人。

賴清德說，大家看姚文智過去在高雄打拚的成果，「這種經驗讓我們可以信任，姚文智當選台北市長，一定可以拚出一番成績」；姚文智對台北的規劃是用國家首都的高度來做，而且姚文智也是言出必行的人也勇敢承擔，請大家支持。

姚文智上場致詞時，先跟所有人說感謝，也說謝謝大家在這場艱困的選舉中給他當靠山，再接著說明他的國家首都5S政策。

而這5個S分別是，Smart City聰明智慧城、Smile Generation微笑新世代、Safe Network安心居學網、Skyline水岸共生廊以及Street Culture街區優生活。

姚文智說，今天站在這邊他覺得很榮幸，也很驕傲，因為做為台灣國家首都、執政黨的候選人，他的責任非常重大，雖然在選舉過程中有孤單的時候，但有一個聲音清楚告訴他，就是台灣打拚的價值，不能放棄要改革的使命，不能消沉。

姚文智指出，這是歷史給他的機會，謝謝今天百工百業挺改革，而台北真的有很多地方要改革，所以他提出都市再生、大規模公辦都更等政見。

姚文智也說，做為一個市長，應該是要提供一個制度、平台，讓百工百業在這個都市可以賺錢、發展，也要追求成為國家首都，讓百工百業在世界競爭舞台都能發揮能量，創造自己的冠軍、金牌與榮耀。

姚文智也向在場支持者說明過去他在高雄打造美麗島車站、愛河、駁二藝術特區的經驗，並說選舉現在已撥雲見日，他對於要進行台北的都市改革，都準備好了。（編輯：張銘坤）1070903

身兼民進黨主席的總統蔡英文（左2）、行政院長賴清德（右）、民進黨台北市長參選人姚文智（右2）等人，3日晚間出席2018百工百業挺改革大會台北場，同台手拉手高喊姚文智當選、台北加油等口號。中央社記者謝佳璋攝　107年9月3日身兼民進黨主席的總統蔡英文（左2）、行政院長賴清德（右）、民進黨台北市長參選人姚文智（右2）等人，3日晚間出席2018百工百業挺改革大會台北場，同台手拉手高喊姚文智當選、台北加油等口號。中央社記者謝佳璋攝　107年9月3日
民進黨2018百工百業挺改革大會台北場3日晚間舉行，身兼民進黨主席的總統蔡英文（左）出席，為黨提名台北市長參選人姚文智（右）輔選造勢。中央社記者謝佳璋攝　107年9月3日民進黨2018百工百業挺改革大會台北場3日晚間舉行，身兼民進黨主席的總統蔡英文（左）出席，為黨提名台北市長參選人姚文智（右）輔選造勢。中央社記者謝佳璋攝　107年9月3日
行政院長賴清德（後右）、民進黨台北市長參選人姚文智（後中）3日晚間出席「百工百業挺改革大會－台北場」活動，向與會民眾揮手致意，現場加油、當選聲不斷。中央社記者謝佳璋攝　107年9月3日行政院長賴清德（後右）、民進黨台北市長參選人姚文智（後中）3日晚間出席「百工百業挺改革大會－台北場」活動，向與會民眾揮手致意，現場加油、當選聲不斷。中央社記者謝佳璋攝　107年9月3日
身兼民進黨主席的總統蔡英文（左）3日晚間出席「百工百業挺改革大會－台北場」活動，行政院長賴清德（右）和民進黨台北市長參選人姚文智（中）擁抱致意。中央社記者謝佳璋攝　107年9月3日身兼民進黨主席的總統蔡英文（左）3日晚間出席「百工百業挺改革大會－台北場」活動，行政院長賴清德（右）和民進黨台北市長參選人姚文智（中）擁抱致意。中央社記者謝佳璋攝　107年9月3日
民進黨主辦「百工百業挺改革大會–台北場」3日晚間登場，行政院長賴清德（前左）和民進黨台北市長參選人姚文智（前右）進場時，高舉雙手齊聲高喊「當選」。中央社記者謝佳璋攝　107年9月3日民進黨主辦「百工百業挺改革大會–台北場」3日晚間登場，行政院長賴清德（前左）和民進黨台北市長參選人姚文智（前右）進場時，高舉雙手齊聲高喊「當選」。中央社記者謝佳璋攝　107年9月3日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP