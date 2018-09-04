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鄺麗貞登記參選台東縣長 至今未出面說明

發稿時間：2018/09/04 10:32

最新更新：2018/09/04 10:32

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）前台東縣長鄺麗貞丟出震撼彈，在期限截止前委託他人登記參選台東縣長，但至今未出面說明，國民黨台東縣黨部主委吳秀華說，國民黨和家族都找不到她，「line未讀未回」。

台東縣長選舉，外界評估是民進黨徵召立委劉櫂豪和國民黨徵召議長饒慶鈴的對決；未料，8月31日登記截止前一刻，國民黨籍前台東縣長鄺麗貞委託他人完成登記，引起台東政壇震撼。

鄺麗貞登記參選，事前毫無徵兆，連丈夫吳俊立都不知情，一臉錯愕，他隨即和鄺麗貞切割，聲明鄺麗貞在外行為與他無關。

鄺麗貞的小姑、國民黨台東縣黨部主委吳秀華也在第一時間表示，完全不知道鄺麗貞會有這個動作，國民黨內也沒掌握這訊息，不過她會盡全力輔選國民黨徵召的饒慶鈴。

鄺麗貞委託他人登記參選，本人至今尚未出面說明，神隱已第4天，吳俊立表示，「鄺麗貞是被人設計的」；國民黨主席吳敦義也說可能「被偽造」，因此這幾天台東政壇傳聞四起，但都無法獲得鄺麗貞本人證實

有傳聞鄺麗貞登記參選前曾向數位重量級已卸任縣長徵詢，獲得北部某位已卸任縣長鼓勵，鄺麗貞也徵詢過已退居第2線的綠營大老，獲得支持。

另外，也有傳聞，鄺麗貞是為了讓國民黨主席吳敦義傷腦筋。

民國98年，鄺麗貞爭取國民黨提名連任台東縣長，當時黨內有立委黃健庭、副議長饒慶鈴也表態參選，國民黨秘書長吳敦義到台東協調時，要求鄺麗貞的丈夫吳俊立離開縣政府「顧問辦公室」，黨中央才會考慮讓鄺麗貞連任。

吳俊立聽從指示，離開縣政府的顧問辦公室，不再過問鄺麗貞縣政，但最後國民黨中央開放初選，並未提名鄺麗貞連任，吳俊立和鄺麗貞的支持者，對吳敦義的處理情形，認為有受騙的感覺。

鄺麗貞神隱至今未出面，電話響一聲後立即關機。小姑吳秀華說，家族和國民黨一直找不到鄺麗貞，鄺麗貞也未透過他人和黨部及家人傳話，吳俊立line她則是「不讀不回」。

台東縣選委會表示，截至目前為止，鄺麗貞委託他人登記的資料和證件都屬有效，選罷法並未規範參選人或是候選人在競選期間應該現身；不過如果當選，就必須親自宣誓就職。

鄺麗貞委託登記參選，提出3大政見，規劃的台東藍圖是經濟永續、社會永續、環境永續。（編輯：陳俊碩）1070904

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