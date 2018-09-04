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蘇貞昌鄭文燦合體 鶯歌掃街拜票

發稿時間：2018/09/04 11:18

最新更新：2018/09/04 11:36

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民進黨新北市長參選人蘇貞昌（前右2）4日與桃園市長鄭文燦（前右）一同到鶯歌掃街拜票，爭取民眾支持。中央社記者林長順攝　107年9月4日民進黨新北市長參選人蘇貞昌（前右2）4日與桃園市長鄭文燦（前右）一同到鶯歌掃街拜票，爭取民眾支持。中央社記者林長順攝　107年9月4日

（中央社記者林長順新北4日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌與桃園市長鄭文燦今天一同到鶯歌掃街拜票。蘇貞昌表示，鄭文燦短短幾年間讓桃園市改變，他一定會讓新北改變，跟桃園市合作，讓1000萬人的舞台，大家都很精彩。

蘇貞昌指出，鶯歌跟桃園緊密連結，是共同生活圈，鄭文燦當桃園市長4年深獲好評，所以找他一起來掃街。

鄭文燦表示，桃園跟新北有很多共同議題，如鶯歌的板新淨水廠、鐵路地下化增設鳳鳴站，以及三鶯線拉到八德。行政院長賴清德已經表示全力支持三鶯線延伸到八德，前幾天特別打電話跟他說，八德跟鶯歌連在一起的話，運量會更高。

鄭文燦也力挺蘇貞昌的競選政見，他說，桃園老人裝置假牙補助已實施4年，滿意度大概95%，國民黨新北市長參選人侯友宜的算術是算錯了，並非每位老人65歲就裝，以桃園的數量推估的話，新北市4年下來應該6萬到7萬人，應該沒有幾10萬人。

另外，鄭文燦表示，桃園市率先成立體育局，而新北市是全台灣最大的運動城市，反而說不要成立體育局，他覺得這是錯誤的。蘇貞昌提出成立新北市體育局，體育界都很振奮，認為這是正確的，而且蘇貞昌是橄欖球選手出生，他來帶動體育政策當然是最好的。

鄭文燦說，他覺得侯友宜跟蘇貞昌在這次選舉都變了。蘇貞昌是2.0進化版，很容易吸收新知，像海綿一樣，值得年輕政治人物學習，蘇沒有教條、打破框架，只要好的就往前衝。

他認為，侯友宜變得比較會講政治語言，變得比較會鬥嘴，他覺得這很可惜，侯原來是警察英雄形象，但最近的發言太多政策語言，把原有的侯友宜都掩蓋掉了。

媒體詢問總統蔡英文昨晚造訪競選辦公室，蘇貞昌指出，蔡總統看到很多媒體報導競選辦公室有很多有創意的年輕人及酷炫的裝置，所以昨天特別跑來看，而且一來就玩起來了，很進入狀況。

他說，總統看到辦公室放零食的地方，說以後要負責放很多好吃的東西，補滿給大家加油。總統在辦公室也玩很多超酷炫裝置，包括怎麼甩頭髮。

媒體追問蘇貞昌如何與總統互動甩頭髮，蘇貞昌表示以後將會發表，大家等著看。（編輯：方沛清）1070904

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