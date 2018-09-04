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推廣東部優質農產 農糧署將製作選購指南

發稿時間：2018/09/04 11:57

最新更新：2018/09/04 11:57

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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）為推廣民眾對產銷履歷的認知，農糧署東區分署表示，宜花東通過產銷履歷驗證面積約1850公頃，將此3縣優質稻米、蔬果、茶葉等40家資訊製作成冊，作為選購指南。

食安問題近年受到重視，從生產開始就需嚴加把關。農糧署東區分署展示宜蘭的上將梨、三星蔥，花蓮的文旦柚、富里米、茶葉，台東的釋迦及紅龍果等通過產銷履歷驗證的東部農產品，並彙編在「2018宜花東履歷農產精品型錄」中，將安全、安心的理念深植消費者的飲食、日常生活。

農糧署東區分署長陳啟榮表示，東部地區擁有得天獨厚的地理環境及純淨水源、土壤，孕育出許多優質農產品。這些農產品經過產銷履歷驗證機構親赴田間，確認生產過程必須符合「台灣良好農業規範」（TGAP），並針對田間水源、土壤及農產品進行重金屬及農藥殘留檢驗，嚴格管控生產過程，確保生產出不危害人體健康，才可以使用「產銷履歷」(TAP)標章。

陳啟榮說，統計至107年7月，宜花東3縣通過產銷履歷驗證面積約1850公頃，其中稻米驗證面積為1542公頃，果樹類124公頃、蔬菜類102公頃、茶葉類81公頃、雜糧特作類1公頃。

每一項通過產銷履歷驗證的農產品，均可在「產銷履歷農產品資訊網」查詢到農民生產紀錄，確認農產品的來源及生產過程，保證消費者可以吃得安心。（編輯：吳佳穎）1070904

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