果農砍檳榔樹種紅毛丹 讓外配滿足家鄉味

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）曾經因培育蘭花得到神農獎的屏東鹽埔鄉農民蔡坤富，5年前把家中0.5公頃的檳榔樹砍除改種紅毛丹，克服技術開始量產，蔡坤富說，常有東南亞外籍配偶團購，滿足懷念的家鄉味。



今年60歲的蔡坤富繁殖蕉苗已有近20年的時間，每年賣給蕉農的蕉苗100萬株，另外，他還是種蘭花高手，種了3公頃蘭花，民國91年將一般紅色腎藥蘭與雜屬蘭花雜交，培育出黃色腎藥蘭，奪得神農獎。



說起種紅毛丹的因緣，蔡坤富說，有次到泰國旅遊吃到紅毛丹，鮮紅及甜美口味讓他無法忘記，回國後，開始詢問哪裡可以買苗栽種，他把家中0.5公頃檳榔樹砍除，買了120株苗木回家種，經過5年時間終於量產。



蔡坤富表示，紅毛丹雖引進國內十多年經過馴化，但仍屬高門檻的種植技術，如果以種子繁殖到開花結果，需7、8年時間，嫁接技術存活率不高，他用與栽培蓮霧一樣的高壓法，約1年可開花結果。



他指出，剛種沒多久就碰到霸王級寒流，還有前幾年的連續強颱，有不少樹被吹倒，經過復育及肥培管理，適當修剪，去年少部分收成，今年則逐漸量產。



台灣種植紅毛丹的人不多，因檢疫問題，目前東南亞紅毛丹還無法進口到台灣，蔡坤富說，全台只有15公頃的紅毛丹種植面積，屬於高經濟價值水果，尤其紅毛丹的產期在7月至9月，正好是其他水果產期的空窗期，目前一公斤拍賣價新台幣300元。



蔡坤富生產的紅毛丹，除了賣到台北和台中的拍賣市場，也有網購宅配，不少都是東南亞的外配團購，一買就是10台斤以上，這些外配跟他說，在台灣要買到紅毛丹不容易，因此即便價格高，也想滿足懷念的家鄉味。（編輯：張芷瑄）1070904