國民黨台南市黨部及新營黨部遭拍賣 無人投標

台南地方法院4日首次拍賣中國國民黨台南市黨部及新營區黨部的土地及建物，無人投標。中央社記者張榮祥台南攝 107年9月4日

(中央社記者張榮祥台南4日電）台南地方法院今天首次拍賣中國國民黨台南市黨部及新營區黨部的土地及建物，但無人投標，台南地院預定9月中旬進行第二次拍賣。



國民黨台南市黨部及新營區黨部的土地及建物，是台南地院今天上午拍賣物件的最後一標，但無人投標，台南地院行政庭長蔡雅惠說，台南地院預定9月中旬進行第二次拍賣，拍賣底價將再減價，應該是第一次拍賣底價的8折至9折。



至於設立在台南市黨部辦公室旁停車空地的慰安婦銅像如何處理，蔡雅惠表示，慰安婦銅像及背景看板，是台南地院查封後才設置的，截至目前為止，無債權人聲請強制執行銅像及看板。



蔡雅惠說，這座慰安婦銅像及看板，非此次拍賣標的物，且因座落在第三人向國民黨承租的土地上，所以這部份土地拍定後不予點交，拍定人應另循法律途徑解決。



台南地院說，這次拍賣標的物今天若拍出，除了出租、出借或供公眾使用部分不點交，其餘土地及建物均按現況點交。



台南地院5月23日接受台北地院委託，查封國民黨台南市黨部及新營區黨部的土地和建物，債權人是國民黨305位黨工，包括工資、退休金、獎金、資遣費等債權，總金額約新台幣5億9443萬元。



另外，債權人不當黨產處理委員會執行金額約8億6481萬元，也由法務部行政執行署台北分署聲請併案執行。但市黨部遭查封後，還是可以正常使用，不影響平時辦公。



台南地院拍賣國民黨台南市黨部及新營區黨部，台南市黨部所在的中西區孔廟段土地6筆及中正路23號房屋，底價共1億3168萬元。新營區黨部所在的新營區民治路34號房屋土地各1筆，底價共1億4185萬元。



面對拍賣，國民黨台南市黨部8月31日發布新聞稿，呼籲各界不要投標。市黨部表示，被拍賣的不動產，國民黨和第三人都訂有使用租賃合約，依「買賣不破租賃」的原則，未來拍得者不只不能使用，和承租人也恐有合約糾紛，各界不應投標，以免日後增生法律糾紛。



國民黨台南市黨部主委、台南市議員謝龍介得知無人投標後說，一般投資客及生意人應該不會蹚渾水，他呼籲不當黨產處理委員會儘快收手及解凍，讓黨工早點拿到退休金及資遣費。（編輯：陳俊碩）1070904