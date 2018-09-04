盧秀燕邀侯友宜看電影 齊聲反空污

國民黨台中市長參選人盧秀燕（左）4日與同黨新北市長參選人侯友宜（右）合體造勢，一起到台中新光影城觀看以空污為議題的電影「全面霾伏」，共同反對繼續火力發電，影響全民健康，兩人並互贈「燕T」及「厚友誼小旗」。中央社記者郝雪卿攝 107年9月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）國民黨台中市長參選人盧秀燕今天邀同黨的新北市長參選人侯友宜觀看電影「全面霾伏」時表示，透過這部對空污有警示作用的電影，呼籲政府不要繼續以火力發電而殘害國民健康。



盧秀燕與侯友宜今天合體選戰造勢，兩人一起到台中新光影城觀看以空污為議題的電影「全面霾伏」，共同反對繼續火力發電，影響全民健康，兩人並互相致贈「燕T」及「厚友誼小旗」。



盧秀燕受訪時指出，台中近兩年來空污很嚴重，市民健康受影響，這是因為台中火力發電廠火力全開的影響，市民都感受到，由於幕僚告訴她有這部電影上演，內容提到空污對人體的影響，她覺得很有意義，就想來看，同時可以做為教育訓練。



盧秀燕表示，火力發電廠對台中影響很大，政府又要在新北蓋深澳電廠，侯友宜也反對，透過兩人一起看電影，呼籲民進黨政府不要繼續火力發電，殘害國民健康，這部電影具警示作用，台中受害很深，不希望新北也繼續受害，歐洲好幾個國家已宣布要全面廢除火力燃煤發電，值得政府深思。



侯友宜則表示，火力發電造成國民健康傷害，霾害是全民公敵，也違反潮流趨勢，政府還要在新北蓋電廠，會對北北基桃等縣市造成傷害，他反對蓋電廠，而且蓋在美麗的東北角，破壞環境生態，他對盧秀燕要守護國民環境，非常敬佩，兩人有共同的目標，都反對空污，反對傷害全民的健康，特別一起來看電影。



對於盧秀燕提出「中電不北送」，侯友宜說，新北市境內有核電廠也有火力發電廠，提供大台北電力沒問題，他覺得花1000億元蓋深澳電廠，對備用電力的增加沒有太大幫助，可以考慮拿來做為高耗能低產值產業的轉型，能源政策要以全台灣做考量，全台的電力是沒有問題的。



對此，台中市新聞局長卓冠廷回應表示，盧秀燕曾提過的防制空污方法，其實市府早已在做；至於「中電不北送」的口號，事實上，在台中市長林佳龍大砍中火用煤許可量後，中火發電量只能供中部使用，整年度的發電量根本沒多餘量可北送，也就是中火已經達成「中電中用」。（編輯：陳俊碩）1070904