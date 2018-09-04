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指書中描寫無誤 吳祥輝下午告柯文哲

發稿時間：2018/09/04 12:57

最新更新：2018/09/04 12:57

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（中央社記者梁珮綺台北4日電）作家吳祥輝今表示，「屠殺」一書對台北市長柯文哲的描寫無誤，而作者經柯3次確認後才出版，由於他已取得授權，任何對書的不實陳述都是侵犯權益與名譽，他下午將對柯提告。

吳祥輝昨天以蝴蝶蘭文創負責人身分，在自由時報A5刊登全頁廣告，指作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作「屠殺」（The Slaughter）中文版將在台上市，第9章「國家的器官」前半段專訪柯文哲，提及柯文哲帶病人到中國進行器官移植時，確知所有器官都會來自法輪功。

不過，柯文哲表示，4年前他在電視辯論時已拿出作者澄清信函，作者也答應再版時會修改，但因書賣得不好，所以不會再版，出版社買的版權是未改的，並懷疑吳祥輝是打手，背後有金主。

吳祥輝今天上午召開記者會，表示他已取得葛特曼授權出版「屠殺」中文版，而葛特曼歷時多年才撰寫完成，事關台灣在國際人權上所扮演的角色，不是為了選舉。

吳祥輝說，葛特曼分別在民國92年6月12日、93年1月13日、93年1月14日與柯文哲通信，經3次柯文哲確認無誤後才出版，而他有兩造信件可佐證，意即書中第9章上半段對柯文哲的描述皆屬實。

他說，書中還描寫柯文哲和中國活摘法輪功器官、販賣移植的組織「兩岸器官一家親」，所以獲得中國優惠價，器官取得成本減半；柯文哲企圖把自己設計的器官移植標準登錄系統賣給中國，中國方面因不想留下紀錄而拒絕。

吳祥輝表示，4年前柯文哲委託現任法務局長袁秀慧寄給葛特曼律師信函，要求更正書中所記載柯文哲未做之事，但因內容無誤，葛特曼回應「這本書被3位專業讀者共同審查，且經過Prometheus冗長的內部編輯過程」，審查包括文字內容、作者筆記、訪談紀錄及網路溝通，所以最後沒改內容。

對於柯文哲指其是打手，背後還有金主，吳祥輝駁斥這項指控，表示「我就是我自己的金主，我就是我自己的打手」，並表示柯文哲稱其從沒說過「所有器官來自法輪功學員」一事已侵害書的權益，也侵害葛特曼與他的名譽，下午他將到台北地檢署提告柯。

此外，吳祥輝指出，柯文哲在民國97年到中國參加「第四屆全國心肺移植高級研討會暨首屆美敦力ECMO培訓班」，參與的醫師中，有23名在國際人權組織公布涉嫌活摘法輪功學員器官的名單上，多位被美國禁止入境，質疑柯文哲「教導」這群醫師如何進行器官活摘後移植。（編輯：李亨山）1070904

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