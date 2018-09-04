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海巡查扣越界陸船 消毒防疫情

發稿時間：2018/09/04 13:14

最新更新：2018/09/04 14:21

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中國大陸漁船再傳越界違規拖捕作業，澎湖海巡隊4日在七美南方海域近20浬處查獲「閩獅灣07677」號，依法重罰，檢疫人員也登船消毒，防堵疫情流入。（澎湖海巡隊提供）中央社 107年9月4日中國大陸漁船再傳越界違規拖捕作業，澎湖海巡隊4日在七美南方海域近20浬處查獲「閩獅灣07677」號，依法重罰，檢疫人員也登船消毒，防堵疫情流入。（澎湖海巡隊提供）中央社 107年9月4日

（中央社澎湖縣4日電）中國漁船再傳越界違規拖捕作業，澎湖海巡隊今天在七美南方海域近20浬處查獲「閩獅漁07677」號，依法重罰並登船消毒。

海巡署金馬澎分署第七岸巡總隊今天上午舉行岸海聯合大會師，由指揮部主任鳳運昇主持，宣示執法決心，全力阻止中國大陸漁船越界作業和防堵大陸非洲豬瘟疫情的入侵，並依岸海重點區域展開岸際巡邏與海上查察掃蕩勤務。

澎湖海巡隊誓師後，包括澎湖艦及巡防艇出海執勤，在澎湖七美南方海域近20浬處發現大陸漁船「閩獅漁07677」號越界拖捕，經鳴笛警示受檢不理，海巡強勢靠船登檢。

「閩獅漁07677」號捕獲的2000公斤漁獲全數海拋，包括蔡姓船老大等15名漁工押返偵辦，依法重罰，檢疫人員登船消毒，防堵疫情流入。（編輯：唐聲揚）1070904

中國大陸漁船再傳越界違規拖捕作業，澎湖海巡隊4日在七美南方海域近20浬處查獲「閩獅灣07677」號，依法重罰並登船消毒。（澎湖海巡隊提供）中央社 107年9月4日中國大陸漁船再傳越界違規拖捕作業，澎湖海巡隊4日在七美南方海域近20浬處查獲「閩獅灣07677」號，依法重罰並登船消毒。（澎湖海巡隊提供）中央社 107年9月4日
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