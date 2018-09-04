批柯文哲大巨蛋案 姚文智：當選立刻解約

（中央社記者王揚宇台北4日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天召開記者會，質疑台北市長柯文哲所說的公開透明是做半套，遇到大巨蛋就轉彎，姚文智表示，他說過當選市長後簽署的第一份公文就是大巨蛋解約。



姚辦今天召開「阿北，請告訴我真相」記者會，質疑柯文哲的公開透明做半套，遇到大巨蛋就轉彎。現場也有青年朋友以大巨蛋案為例，拋出4大質疑，要求柯文哲說明。



參與這場記者會的27歲青年呂宜靜，本身是民進黨黨員，就讀台大國家發展研究所兩岸組3年級，目前休學中撰寫論文，並在新文化基金會擔任副執行長。



呂宜靜說，4年前因為柯文哲的真，所以投給他，而柯文哲不斷強調公開透明、公民參與，但在大巨蛋問題上，讓她感受不到公開透明。



針對大巨蛋案，呂宜靜提出4大質疑，包括柯文哲與前柯文哲辦公室主任蔡璧如到底與遠雄密會幾次；為何柯文哲對大巨蛋的態度，從堅持解約到暫不解約，再到同意14個工項施作到現在；市民經過大巨蛋看到越蓋越多，到底大巨蛋現在是停工還是復工；以及柯文哲到底要如何了結大巨蛋案。



呂宜靜最後也說，自己到現在仍相信柯文哲不是那種會去拿法輪功器官的人，因此面對這場台北市長選舉，她希望焦點可以回歸市政討論，更希望柯文哲可以回答她的疑問。



這場記者會的主持人、民進黨台北市長參選人姚文智競選辦公室發言人阮昭雄也提出質疑，表示國民黨現任議員在4月20日帶國民黨台北市長參選人丁守中進入大巨蛋，但民進黨議員後來要去會勘，北市府卻配合遠雄拒議員於千里之外，「這是哪門子的公開透明，還是柯文哲的公開透明是有選擇性」。



阮昭雄表示，針對上述質疑，希望柯文哲能給回應，鼓起勇氣、直球對決。



記者問姚文智大巨蛋問題該如何解決；姚文智表示，他說過當選市長後要簽署的第一份公文，就是大巨蛋解約，因為這來自於簽約過程涉及不法，大巨蛋的解決問題他有腹案，也要符合公平正義。



記者會後媒體問姚文智，對於柯文哲4年前在競選時的器官捐贈爭議，最近又浮出檯面，有無相關看法。



姚文智指出，「坦白說我不太相信這樣的事情」，因為這在2014年也討論過，這件事情是不是看提出來的人，有什麼樣新的想法。姚文智覺得應該要回到市政、政策的討論。（編輯：方沛清）1070904