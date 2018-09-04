全民運選手之夜 大咖歌手苗栗29日接力開唱

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）107年全民運動會9月底在苗栗縣舉行，29日晚間的選手之夜音樂會，縣府邀請蕭煌奇、田馥甄、翁立友、饒舌天團頑童MJ116等歌手接力熱唱，民眾憑4張縣內消費發票即可兌換一張門票。



107年全民運動會9月29日至10月4日將在苗栗登場，苗栗縣政府規劃29日晚間在苗栗縣立體育場舉辦選手之夜音樂會，邀請多名金曲、攻蛋歌手輪番上陣演唱，為精彩賽事揭開序幕，更盼藉由活動帶動在地觀光商機。



苗栗縣文化觀光局今天在縣府一樓大廳舉辦記者會公布音樂會卡司陣容，包括大會代言人A Team、田馥甄、韋禮安、蕭煌奇、翁立友、黃連煜、曾沛慈以及原民歌手亦帆、饒舌天團頑童MJ116，總計9組大咖歌手接力演出，精彩可期。



歌手蕭煌奇今天現身記者會場，小露身手清唱一段經典歌曲「你是我的眼」展現飽滿高亢嗓音，接著又拱曾獲金曲獎最佳作詞人、轉戰公職的文觀局科長巫宇軒一起上台演唱兩人分別作曲填詞的新歌「紅葉」，吸引大批洽公民眾駐足聆聽，贏得熱烈掌聲。



苗栗縣長徐耀昌表示，全民運期間，適逢中台灣農業博覽會也在苗栗體育場周邊舉行，逾百個攤位將展現中彰投苗各縣市農業發展成果，歡迎全國民眾到苗栗體驗在地人文風情。



文觀局指出，全民運動會選手之夜音樂會採「發票換門票」，憑4張未兌獎(7-8月、9-10月)之苗栗縣內不限金額消費發票，即可於9月8日、9月9日兩天上午8時至下午4時止，在苗栗縣巨蛋體育館西門兌換門票1張，每人限兌4張，兌完為止，發票將全數捐贈縣內社福機構做公益，詳情可查詢文觀局官網。



此外，縣府也與縣內合法登記旅宿業者合作，推出「遊苗栗 看演出」的套裝行程，凡於9月28日至9月30日入住民眾，可獲得入場門票。（編輯：李亨山）1070904