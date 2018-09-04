陳其邁允3個月檢視路平政策 1年內見成效

（中央社記者王淑芬高雄4日電）路不平心就不平，民進黨市長參選人陳其邁為高雄市的路平開處方，他允諾用3個月的時間體檢主要幹道，不符標準的將補強或重鋪，並在一年內見成效。



他宣示，公共工程路平要以東京的標準來做、監工則要有如偵探柯南勇於探索的精神。



陳其邁今天以「三個最嚴格的標準打造最平穩的道路」為題發表他的路平政策，同時請來台灣建築中心董事長楊欽富、高雄土木技師公會理長黃清和，說明如何落實路平政策。



他說，上任3個月內要針對重要幹道、易肇事路段及貨櫃車專用道做體檢，不合標準者將補強或重鋪。道路監造將交給「路平監督委員會」抽檢及簽證。用鋪好、鋪滿的標準，依照日本養護修補道路的標準作業程序，完成高品質修補。



他還說，未來要調整並整合工務局業務，將現有新建工程處、養護工程處做業務重整，由新工務負起道路開闢及養護的責任並強化工務局的道路挖掘管理中心。



陳其邁允用最有效率的方式，快速補好、補滿破損的道路並要求工務局將路平列為最優先工作，一年內做出成效，並為路平負責，如果沒有具體成效，工務局長要負責任。



楊欽富簡報，道路品質不佳原因含刨除深度不足、使用瀝青刨除粒料，及未有足夠時間冷卻就讓道路通行。他說東京主要幹道刨深20公分，高雄現有約刨5公分，未來擬用石膠泥、多孔隙排水瀝青混凝土等材料提升道路品質。



近日豪大雨後，高雄市日夜趕工修補破損的道路。工務官員表示，高雄市一般行駛小客車的道路是採「刨5補5」的方式，不過對於重車行駛的中山、沿海路還要加強道路基底改良，尤其中山路刨鋪有達到20公分。（編輯：吳佳穎）1070904