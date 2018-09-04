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吳祥輝告柯文哲涉誹謗 柯競辦駁斥抹黑

發稿時間：2018/09/04 14:34

最新更新：2018/09/04 16:05

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（中央社記者梁珮綺、王揚宇台北4日電）台北市長柯文哲競辦今天發聲明，指作家吳祥輝所有指控都是不實抹黑，不排除提法律行動。柯文哲說，這是國家進步過程中的陣痛期，隨國民水準提高，攻擊會愈來愈沒效。

吳祥輝上午召開記者會，指作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作「屠殺」（The Slaughter）書中，對柯文哲帶病人到中國進行器官移植時，確知所有器官都會來自法輪功學員描述皆屬實，任何對書的不實陳述都是侵犯權益與名譽。下午到台北地檢署對柯文哲提告誹謗，並附帶民事求償新台幣1000萬元。

吳祥輝也預告，過幾天會再來北檢，告柯文哲涉嫌違反器官移植相關條例。

柯文哲競選辦公室下午發聲明，嚴正駁斥與強烈譴責吳祥輝，不排除提法律行動。聲明指出，訪談內容為作者與柯文哲對於中國器官移植現象的描述，柯文哲也從多次公開呼籲各界應正視此問題，但書中所述「與大陸官員接洽」或「購買器官」情事非柯文哲本人。

聲明也表示，柯文哲在4年前委請律師發函給葛特曼，對方也同意書再版時會一併更正，訪談有現場錄音，將引述的說法誤解成柯文哲本人自述，書中所述情節與柯文哲實際要表達的內容有極大落差。

聲明表示，柯文哲曾試圖引入公開透明、現代化的器官移植制度進入中國，以導正器官獲取過程的不當行為與傳聞，絕非是為個人謀利。而柯文哲在4年前的市長政見辯論會上，拿出葛特曼的澄清信函，指柯文哲對揭露目前在中國進行的醫療犯罪行為有重大、國際級的貢獻，柯文哲行為令人驕傲。

柯文哲競辦並附上葛特曼在民國103年12月澄清的影片佐證（https://youtu.be/A-XUXdPNJW4）。

柯文哲下午率市政團隊赴台北市議會進行市政總質詢及答覆時，親民黨市議員林國成則勉勵柯文哲要撐住，有就是有，沒有就是沒有，並問柯文哲對於被抹黑、抹紅的心情。

柯文哲答詢表示，這是國家進步過程中的陣痛期，很多事情隨著選民水準提高，慢慢愈來愈沒有效，「從第一次興票案，民調差到20%，宇昌案6%，到MG149案慢慢沒有影響」，他說，國民水準提高，攻擊就愈來愈沒效。（編輯：李亨山）1070904

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