台中市籌辦亞太青運 藍綠陣營關切

（中央社記者郝雪卿台中4日電）東亞青運主辦權遭取消，台中市長林佳龍宣布明年將全力籌辦亞太青年運動會，今天在台中市議會引發討論，藍營要求仍需爭取恢復主辦東亞青運，綠營則支持市府籌辦亞太青運。



2019東亞青年運動會雖遭東亞奧林匹克委員會（EAOC）單方面取消台中市主辦權，市府除預計尋求國際仲裁外，林佳龍並於昨天宣布，明年將在台中舉辦第一屆「亞太青年運動會」，持續為青年運動選手打造國際舞台。



台中市政府明年將籌辦亞太青年運動會引發朝野陣營關切，藍綠陣營今天在市議會進行教育文化業務質詢中，都同表關切東亞青運的後續發展，林佳龍及國民黨台中市長參選人盧秀燕也受訪對此表達意見。



民進黨籍市議員翁美春、邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤、張芬郁等人表示，希望市府不要放棄任何救濟途徑，並呼籲大家應該不分你我，共同支持市府籌辦「亞太青年運動會」的規劃。



國民黨籍市議員張瀞分、張廖乃綸、李榮鴻、蘇柏興等人強調，東亞青運是運動員最期待的國際運動賽事，希望林佳龍積極全力爭取恢復舉辦東亞青運，不要再開空頭支票欺騙運動員及民眾。



林佳龍對此受訪表示，台中將舉辦第一屆「亞太青年運動會」，已獲中央政府全力支持，將全面籌備人力、經費及對外關係等層面，後續待行政院召集會議後，將會針對預算進一步討論，預算不會是問題。



林佳龍表示，台灣身為運動大國，選手在亞運的表現如此亮眼，加上中央的全力支持，台灣一定有實力辦好國際性青年運動會，建立屬於台灣自己的體育品牌。



國民黨台中市長參選人盧秀燕也對此表示，希望林佳龍不要放棄東亞青運，林佳龍這樣的宣示，民眾會以為已經放棄，運動家的精神就是不放棄，亞運所有運動選手的表現，都是奮戰到最後一刻都不鬆懈、不放棄，才能得到這麼多獎牌，請林佳龍不要輕言放棄。（編輯：陳俊碩）1070904