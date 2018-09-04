法律學堂單元劇 影音表演傳遞知識

彰化縣政府與法扶、獅子會合作，結合學校師生共同自編、自導、自演20集法律學堂單元劇場，以影音與表演呈現如防制霸凌、假藥與毒品危害等法律概念，盼營造法治社會環境。圖為學生表演話劇。（縣府提供）中央社記者蕭博陽傳真 107年9月4日

（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）彰化縣政府與法扶、獅子會合作，結合學校師生共同自編、自導、自演20集法律學堂單元劇場，以影音與表演呈現如防制霸凌、假藥與毒品危害等法律概念，希望扎根傳播法律知識。



法律扶助基金會彰化分會、彰化中央國際獅子會等團體為推廣法治教育，錄製「法律學堂單元劇場」節目影片，將透過彰化縣公益頻道播出，彰縣府今天在縣府中庭舉行成果發表會，由縣府秘書長賴振溝代表彰化縣長魏明谷頒感謝狀給公益單位及參演學校。



國中、小學生自行編輯歌仔戲、話劇與布袋劇等多元形式參與，邀專業人士介紹法律概念，錄製20集法律學堂單元劇場，在頻道公開播出，也免費授權學校公開播放，內容包含防制霸凌、買賣行為與假藥風暴等法律案件，期盼營造法治社會環境。



賴振溝說，為讓學生在優良法治環境成長，培養基本法律概念，縣府與法扶基金會彰化分會、國際獅子會合作，結合學校師生共同自編、自導、自演法律學堂單元劇，以影音與表演如歌仔戲、話劇與布袋戲等多元呈現法律案件，並由專業律師講解。



律師陳振吉表示，去年曾出版法律學堂書籍，但仍一直想如何以影音呈現，在律師界及10名校長努力下，如今終於做到；彰化縣其實有許多法律宣導資源，一年至少有140場法治教育、140場反毒教育，彰化其實已將法治教育推廣到一定程度。（編輯：李明宗）1070904