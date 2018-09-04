柯文哲：會盡快找吳音寧開會

第一果菜市場改建案持續發酵，台北市長柯文哲（前右）4日在市議會進行市政總質詢時表示，北農總經理吳音寧有任何問題可循管道反映，而非透過貼臉書、找議員質詢方式，並表示會盡快找吳音寧開會。中央社記者張皓安攝 107年9月4日

（中央社記者梁珮綺台北4日電）第一果菜市場改建案吵得沸沸揚揚，台北市長柯文哲今天重申，北農總經理吳音寧有任何問題可循管道反映，而非透過貼臉書、找議員質詢方式，表示會盡快找吳開會。



吳音寧昨在臉書貼文，指台北第一果菜市場40多年來，每天平均處理8萬餘件從各產地來的蔬果，改建不僅影響大台北地區餐廳、超市、量販店、傳統市場以及學校團膳，也與產地農民息息相關，涉及台灣農產運銷方式是否有機會改善。



吳音寧並上傳北農改建執行小組前往日本福岡大同青果市場的考察報告，感謝關注第一果菜市場改建議題的人。



台北市議會今天下午舉行第8次定期大會第9次會議市政總質詢，無黨籍市議員陳政忠質詢柯文哲，有沒有看過吳音寧的臉書貼文，柯文哲表示，有概略看過，但吳音寧若有任何意見與想法，應在市府內部討論，而非昨天才突然張貼考察報告。



柯文哲重申，台北市每個月會召開工務局與產發局雙首長會議，每週一到週五上午7時30分就開晨會，北農也有董事會，認為吳音寧可「掛急診」陳述意見，「不是貼臉書，就是找議員來質詢我們」。



產發局長林崇傑說，雙首長會議從104年召開至今，吳音寧從未出席，四大公司總經理必須出席的會議，也只有吳音寧缺席。



陳政忠表達支持柯文哲立場，認為吳音寧放話應到此為止，並要求柯文哲在最短時間內與吳音寧好好談，讓重大建設能在常態下推動完成，柯文哲允諾，會盡快找吳開會。



民進黨市議員簡舒培8月30日質詢時指出，吳音寧在今年3月提出第一果菜市場改建版本，比市府版本便宜11億元，卻被市場處以未經青果公會同意為由不採納，合理懷疑吳可能是「擋人財路」，柯文哲備詢時屢說「太離譜」，一度氣到吃降血壓藥。



而柯文哲昨天在議會備詢時說，第一果菜市場改建預算由市府編列，工程由北市府發包，北農是承租者，「怎麼房客比房東還兇」，吳則說，3月已提出改建需求建議，並非「房客比房東還兇」。（編輯：張銘坤）1070904