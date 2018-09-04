果菜市場改建案 北農：現代化設備為考量

（中央社記者劉建邦台北4日電）第一果菜批發市場改建案引發關注，北農總經理吳音寧今天說，改建案應符合批發市場主業，提出版本是依現場作業人員及更現代化設備等為考量。台北市政府表示，會採滾動式修正。



位在台北市萬大路旁的第一果菜批發市場及萬大魚類批發市場皆從民國64年開業至今，內部老舊，市長柯文哲上任後積極推動2處改建案，但在果菜批發市場改建部分，因台北農產運銷公司提出版本和北市府有差異，引發議論。



北市府規劃改建案在魚產大樓將設置地上8樓、地下1樓，4樓到6樓為停車場，7樓到8樓為觀光休閒空間；第一果菜市場大樓則是地上5樓、地下1樓建物，1樓為零售批發場，3樓為主要拍賣場暨物流中心。



至於北農提出改建版本有哪些?



總經理吳音寧今天受訪時說，為讓第一果菜批發市場更具現代化，提出針對交通動線、設置低溫冷藏設施區、主拍賣場暨物流中心修改樓高高度、中繼市場需求等建議案。



吳音寧表示，原規劃拍賣場在1樓，因蔬菜、青果等公會有零售拍賣需求，經討論後，把主賣場改在3樓，但考量會有大型車輛卸貨及通風、亮度等需求，提出樓高從7公尺改為8公尺，但被市府婉拒，若依原版本，主拍賣場樓高就跟40年前拍賣場一樣。



至於設置低溫冷藏區部分，她說，台灣氣溫炎熱，需設置冷藏區，否則無法保障蔬果新鮮度；吳音寧提到交通動線問題時表示，目前拍賣場未區分車道，讓大貨車、託運車混合使用，批發市場任務就是快速集散貨物，這也是改建案重要議題之一。



吳音寧表示，她在去年6月上任後，隔月設置第一果菜批發市場改建執行小組，會議參與人員包含經驗現場作業等人員，會議內容也有提報至董事會。



她說，經北農內部多次討論和彙整後，今年3月把改建案需求細項提交北市府，北市府事後使用的卻是去年11月核定先期改建規劃方案。



吳音寧表示，該方案是依北農在105年需求所設計，與目前使用狀況有落差，且經過和現場作業人員開會並赴國外考察等作法後，才提出更符合批發市場改建方案，會持續和北市府討論，也希望改建案應由專業人員評估，而不是直接否決北農提議。



至於市府規劃果菜和魚產批發市場共同改建，她認為，因魚市場平日拍賣量較少，市府可能規劃把魚產公司當成觀光景點，但第一果菜批發市場主業是拍賣，「需要的不是樓房，而是符合批發市場的改建案」。



北市府市場處表示，魚、農批發市場改建案從柯文哲上任後召開30多場說明會，且邀請公會、北農等產銷業者參與，並依業者需求修訂版本，從104年至今修改版本就有100多件，目前改建案細節還在討論，會持續採滾動式修正，並納入北農需求。



新工處說，北農希望挑高3樓拍賣場高度，但若要變更設計，可能連帶影響魚產大樓及聯外車道坡道等狀況，批發市場改建案，市府考慮是包含周邊鄰里交通環境、防汛期停車需求以及總經費等整體考量，不會只以北農需求為主。（編輯：李亨山）1070904