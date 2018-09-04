蘇貞昌競選官網上線 虛擬蘇小妹主持記者會

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選官方網站「新新北、蘇貞昌」4日正式上線，由頭戴電燈罩的Vtuber動畫人偶「蘇小妹」（左）及發言人黃韋鈞（右）共同主持記者會。（蘇貞昌競選辦公室提供）中央社記者林長順傳真 107年9月4日

（中央社記者林長順新北4日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選官方網站「新新北、蘇貞昌」今天正式上線，記者會由頭戴電燈罩的「Vtuber」動畫人偶「蘇小妹」及發言人黃韋鈞共同主持，展現新科技。



「新新北、蘇貞昌」競選網站採取意象簡單、風格洗鍊、操作直覺的設計，首頁設有「一千萬人的舞台」「新聞中心」「謠言終結者」及「小額捐款」等4大項目，除了刊載新聞稿及捐款資訊，也記錄蘇貞昌所提出的政策願景、市政抓BUG及四處拜訪的產業之旅。



蘇貞昌競選總部發言人黃韋鈞表示，官方網站希望透過詳實紀錄、公開影像和網路的便利性，讓市民更了解蘇貞昌提出的城市願景，以及打造「新新北2.0」的決心。



他指出，虛擬YouTuber（稱為Vtuber）是團隊精心設計的動漫角色，利用動態捕捉和3D技術控制角色的動作，讓真人（由幕僚操作）進行面部以及聲音的表演，並透過直播技術，讓角色在直播中出現在真實場景中。



黃韋鈞說，蘇貞昌團隊這次特地跟新北在地專業團隊合作，成為台灣第一個運用Vtuber技術的參選人。未來「蘇小妹」將會在蘇貞昌的各種網路活動中驚喜亮相。（編輯：李錫璋）1070904