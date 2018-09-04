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魏明谷訪百歲人瑞 親贈9000元敬老禮金

發稿時間：2018/09/04 16:54

最新更新：2018/09/04 17:11

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（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）彰化縣長魏明谷今天拜訪百歲人瑞鄭王恨與許朝香，長輩得知縣長魏明谷親自探訪都很開心，魏明谷也致贈新台幣9000元敬老禮金，除了向長者表達關懷與敬重，也祝福健康與平安。

根據縣政府社會處資料，今年彰化縣滿百歲以上人瑞共127人、65歲以上老人近20萬人，為落實照顧長者政策，經彰化縣議會支持，今年65歲以上長輩發放3000元敬老禮金，80歲以上發6000元、90歲以上發9000元。

魏明谷今天到鹿港鎮探視百歲人瑞鄭王恨、許朝香，並親贈9000元敬老禮金及禮品，魏明谷說，看到人瑞長壽、健康及快樂，也替長輩覺得高興，長輩年輕時為家庭、社會付出青春，現在年老、沒有工作能力或沒有收入，縣府盡微薄力量發敬老禮金，祝福長輩重陽節快樂、健康長壽。

縣政府社會處表示，鄭王恨女士為人節儉，沒有特別挑食是她養生之道，除了與鄰居相處和睦，也很重視子女教育，她的兒子鄭紹雄是校長，以前曾教導縣長魏明谷，對於提早來致贈敬老禮金，讓鄭王恨非常開心。

社會處指出，另一名百歲人瑞許朝香年輕時在鹿港鎮公所任職課長，育有4女、2子，眾多子孫讓許朝香笑稱「數不清」；當他知道縣長魏明谷要來，開心好幾天，當場獻唱一首歌祝福縣長魏明谷，熱愛書法的許朝香也揮毫寫兩個福字，希望眾人福氣綿綿。（編輯：黃于）1070904

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