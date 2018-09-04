林佳龍：拒絕負面抹黑選舉 競選團隊擬提告

（中央社記者郝雪卿台中4日電）遭中國國民黨立法院黨團質疑涉及賄選的台中市長林佳龍今天表示，不斷負面抹黑無法讓城市更美好，將由競選團隊提告。



媒體報導，國民黨團舉行記者會指林佳龍利用公務行程舉行選舉造勢活動，免費招待300名民眾吃海陸大餐。



林佳龍下午出席活動時受訪表示，選舉應是提政績及政見，誠心建議大家提出較正面的訴求。台中人有智慧，會拒絕負面選舉，將由競選團隊發言人、民主進步黨籍立法委員張廖萬堅等提告。



林佳龍也在社群網站臉書（facebook）貼文指出：「負面選舉配不上台中人的智慧。面對這一次對手陣營對我的不實指控，我將正式提告。透過司法途徑，端正選風。」



他說，昨晚開始許多朋友告知，在網路上看到大量指控他涉嫌賄選的網路廣告。公眾人物應受檢驗，但8月29日收到指控時就已說明，梨山後援會自辦成員聚會，依名冊入場，主辦方也主動提醒非成員不應入場，以免涉及不法。



不過，林佳龍表示，對手選擇忽略這些澄清，繼續多次用同樣話術抹黑。很遺憾對手至今認為毫不講理地抹黑是正確選舉方式，這低估台中人的智慧，造謠抹黑不是台中人想看見的政治。



他說：「為了訴求乾淨的選舉。我將正式對抹黑者提告。我們不能姑息惡質的選風。」



至於林佳龍提告對象，競選團隊表示，包括國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營人士、下廣告者等，將與律師詳細研究後決定提告對象。



張廖萬堅說，林佳龍關心偏鄉、勤走基層，國民黨陣營不願也不用心勤走基層，反而硬要將林佳龍後援會的聚會拗成賄選餐會，將提告相關抹黑者，希望透過司法端正選風。（編輯：李明宗）1070904