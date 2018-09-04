苗栗西湖文旦柚採收 歡迎認養者回娘家

苗栗縣西湖鄉農會8日將舉辦2018「柚見中秋」慶團圓產業活動暨苗栗縣文旦果品評鑑，縣長徐耀昌（前左5）邀請今年文旦果樹認養者回娘家親自採收，也歡迎民眾共襄盛舉。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 107年9月4日

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣西湖鄉文旦柚，果肉細緻、散發蜂蜜香氣，甜度達12度以上，鄉農會8日將舉辦「柚見中秋」果品評鑑產業活動，邀請認養果樹者回娘家採收，也歡迎民眾造訪來趟農產之旅。



西湖鄉是苗栗縣最大文旦柚產地，種植面積約100公頃，主要集中在湖東村大小窩一帶，西湖鄉農會近年致力推廣文旦樹認養，認養時間在3月柚花開時到9月文旦採收期，每棵認養金額新台幣1萬元，除幫助果農減少人力，也讓民眾樂當假日農夫，體驗鄉下農村生活。



西湖鄉農會8日將在鄉內湖東社區多功能活動中心舉辦2018「柚見中秋」慶團圓產業活動暨苗栗縣文旦果品評鑑活動。苗栗縣長徐耀昌、西湖鄉代理鄉長楊秀瑕、農糧署北區分署副分署長陳吉成、西湖鄉農會理事長蕭駿逸等人今天在水通伯柚子莊園為活動宣傳暖身，向外界大力推薦西湖文旦柚。



西湖文旦柚外觀、品質穩定，果肉細緻、富含維生素Ｃ，散發蜂蜜香氣，甜度達12度以上，廣受消費者青睞。縣長徐耀昌表示，在農會及公所長年積極輔導下，柚農的栽培技術不斷提升，出產的文旦柚品質風味俱佳，出售前還需經過各項農藥檢測，務必讓民眾買的安心，吃的放心。



西湖鄉農會推廣股長郭建志表示，今年因氣候穩定，風調雨順，產量可望提升一至二成，價格方面則與去年持平，頂級每箱（約10台斤）售價新台幣600元，特級每箱500元。



郭建志指出，8日活動當天有農特產展售、剝柚皮競賽、文旦果品評鑑、品嚐及米食品嚐等，邀請今年文旦認養者回娘家，親自採收文旦作為中秋賀禮，與親朋好友分享豐收喜悅，更歡迎各地民眾週末造訪西湖吃柚子、買柚子，體驗農村之旅。（編輯：方沛清）1070904



