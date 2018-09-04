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興趣當職業 8年級郭千瑜薪水三級跳

發稿時間：2018/09/04 17:47

最新更新：2018/09/04 17:57

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26歲郭千瑜外型亮眼，因在學生時期客串過新娘秘書的模特兒，對新娘秘書有了憧憬，因此進修考照，並開設新娘秘書工作室，不只把興趣當職業，薪水也從24K變50K。（勞動部提供）中央社記者張榮祥台南傳真　107年9月4日26歲郭千瑜外型亮眼，因在學生時期客串過新娘秘書的模特兒，對新娘秘書有了憧憬，因此進修考照，並開設新娘秘書工作室，不只把興趣當職業，薪水也從24K變50K。（勞動部提供）中央社記者張榮祥台南傳真　107年9月4日

（中央社記者張榮祥台南4日電）大學時曾客串新娘秘書模特兒的郭千瑜，畢業後雖到食品廠當會計，卻對新娘秘書有了憧憬，利用下班進修考照，再開設工作室，不只把興趣當職業，薪水也三級跳，從24K變50K。

8年級生郭千瑜今年26歲，外型亮眼，大學讀的雖是休閒事業管理學系，卻因在學生時期客串過新娘秘書的模特兒，展示新娘妝扮，因而對新娘秘書留下深刻印象，即使畢業後到食品廠當會計，還是念念不忘。

「我很愛漂亮，幫別人打扮美美的也很有成就感」郭千瑜說，就因為這個動機，她決定在食品廠下班後，接受勞動部在職訓練，學習彩妝、髮型設計及膚質護理等技術，假日也兼差做新娘秘書的助理，磨練技術。

郭千瑜花了兩年時間準備，順利拿到新娘秘書國際證照、美容乙級、丙級等3張證照後，就在台南市東區創業開設新娘秘書工作室。

開設新娘秘書工作室，不只讓郭千瑜把興趣當職業，薪水也三級跳，原本當會計只月領新台幣2萬4000元，如今變成5萬元，最高峰還曾月領8萬元。

不過，新娘秘書這個工作靠的是技術和接案量，郭千瑜說，新娘秘書必須不斷精進技術，自我提升，才能更有「錢途」。（編輯：翁翠萍）1070904

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