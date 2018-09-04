防非洲豬瘟 金門強化邊境防檢疫

農委會副主委黃金城（後左）4日在金門縣動植物防疫所所長文水成（後左2）等陪同下，到水頭碼頭視導小三通檢疫通關作業，了解檢疫犬執行防疫等過程。中央社記者黃慧敏攝 107年9月4日

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）行政院農業委員會副主委黃金城今天到金門視導檢疫通關作業時表示，中國非洲豬瘟疫情嚴峻，已公告疫區包括浙江、江蘇，福建風險愈來愈高，盼旅客不要攜帶任何肉類製品入境。



金門縣政府動植物防疫所表示，中國非洲豬瘟疫情持續增溫，自8月1日爆發疫情後，到今天已擴散到5個省市9個疫情點；由於豬隻發病率與致死率100%，而且沒有疫苗可施打預防，病毒甚至可在冷凍豬肉內存活1000天。疫情來勢洶洶，民眾和旅客必須提高警覺。



防疫所表示，台灣地區靠近大陸華中養豬密集區，風險相對比較高，因此更需加強防範。為了避免對台灣地區養豬產業造成嚴重衝擊，農委會已將非洲豬瘟疫病的防範工作提升到國安層級，各部會依權責分工全力投入各項工作。



農委會副主委黃金城利用今天到金門主持入侵紅火蟻防治工作協調會的機會，在防檢局局長馮海東、動物防疫組組長徐榮彬、高雄分局長傅學理、金門縣動植物防疫所所長文水成等人陪同下，先到水頭碼頭關心小三通旅客通關檢疫檢查作業。



金門檢疫站已在在旅客出入境處製作宣導跑燈、設置宣導立牌、消毒毯、檢疫犬檢查作業，黃金城實勘進出動線，發現所查獲的動植物產品都以焚化方式處理，予以肯定。今天檢查作業時也查獲到旅客違規攜帶火腿案件，除了沒入銷毀外，行為人如果未申報，將遭處新台幣3000元到1萬5000元罰款。



黃金城表示，台灣自民國101年開始，每年都有常態性監測台灣地區非洲豬瘟病毒抗體，到現在都是陰性；但因中國豬瘟疫情嚴峻，已公告的疫區包括浙江、江蘇，福建風險愈來愈高，有疫情傳入的風險。



因此，黃金城特別提醒民眾不管生熟肉類，都不要攜帶入境，更不要走私動物或產品，養殖業者也需加強自衛防疫工作，發現豬隻異常應立即通報，共同維護台澎金馬畜牧產業安全。



黃金城表示，肉類製品會增加非洲豬瘟非常高的風險，為了確保台灣養豬產業生存，提醒民眾不要攜帶任何國家的肉類製品入境。(編輯:孫承武) 1070904



