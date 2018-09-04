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山坡地開發回饋金 農委會:6縣市通盤檢討

發稿時間：2018/09/04 18:08

最新更新：2018/09/04 19:07

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台東地區10鄉鎮被劃為山坡地，自蓋住宅必須繳交回饋金引發關切。民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（後左）4日邀請農委會副主委李退之（右）等相關人員到台東說明，並且討論有關規定是否合乎時宜。中央社記者盧太城台東攝　107年9月4日台東地區10鄉鎮被劃為山坡地，自蓋住宅必須繳交回饋金引發關切。民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（後左）4日邀請農委會副主委李退之（右）等相關人員到台東說明，並且討論有關規定是否合乎時宜。中央社記者盧太城台東攝　107年9月4日

（中央社記者盧太城台東縣4日電）山坡地開發徵收回饋金規定，因許多縣市土地編定不合時宜，農委會將對6縣市通盤檢討。台東縣部分，檢討期間是否收取回饋金由台東縣政府依法裁量。

山坡地開發須徵收回饋金，因台東10鄉鎮被劃為山坡地，自蓋住宅必須繳交回饋金，引起台東民眾關切。立法委員劉櫂豪今天邀請農委會副主委李退之，以及林務局、水保局相關人員到台東說明，並且檢討有關規定是否合時宜。

劉櫂豪表示，歷史因素及時空變遷，造成台東許多地區需要檢討土地使用編定是否有不合時宜之處，尤其部分地方劃設為山坡地需要進行解編，不論是在都市計畫內或非都市計畫內的山坡地，依然要回歸實際層面處理，民眾需要的並非追究責任淪為政治問題。

農委會人員表示，為維護山坡地整體環境，並基於使用者付費原則，森林法民國89年起明定開發利用者須繳交回饋金，用於營造山坡地造林，以保護山區國人生命財產安全。

民國106年依據民眾陳情檢討回饋金收取方式納入修法後，相關回饋金計算方式更貼近需求，且已收取回饋金的土地，不再課徵，全國各縣市多已依法收取。

另外，台東縣政府於103年6月3日提報「台東縣東海岸三鄉鎮（長濱鄉、成功鎮、東河鄉）山坡地範圍劃出案」，農委會辦理2次審議會議，但後續台東縣政府並未再提送修正內容送審，因農委會無從續審，未來台東縣政府仍可繼續辦理。

農委會表示，山坡地劃定有檢討空間，目前水保局已針對雲林縣、嘉義縣市、屏東縣、花蓮縣，以及台東縣等6縣市啟動山坡地範圍通盤檢討機制。其中台東縣範圍可於107年底完成評估規劃，過程中將邀請縣府參與並提供意見，並依規定辦理公開展示等作業。

台東縣部分，在山坡地範圍檢討期間，山坡地開發利用回饋金是否收取，由台東縣政府本權責依法裁量。

有關「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」第3條，將蓋自住房屋也納入必須繳交回饋金，農委會將儘速邀請各縣市政府開會討論是否修法。

劉櫂豪指出，山坡地解編需要審慎研議，雖然台東大面積開發較少，但法律還是要一體適用，所以採取限制最小面積的回饋金徵收降低或免收還是要多方討論，他會在立法院進行提案。(編輯:孫承武)1070904

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